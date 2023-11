Le but de la France contre la Grèce valide, Griezmann pousse un coup de gueule

Antoine Griezmann a attaqué l’UEFA après le nul contre la Grèce. L’international français réclame un but non accordé à la France.

En déplacement à Athènes ce mardi, la France a été accrochée par la Grèce lors de la dernière journée des éliminatoires de l’Euro 2024. Même si les deux équipes étaient déjà fixées sur leur sort avant le match, elles voulaient tout de même finir sur une bonne note. Cela, surtout pour l’Equipe de France qui visait une dixième victoire en autant de matchs. Un carton plein que les Bleus n’auront pas réussi grâce à un but non validé dans les derniers instants. Suffisant pour faire sortir Antoine Griezmann de ses gongs.

Antoine Griezmann allume l’UEFA

Alors qu’ils menaient au score, les Bleus ont été renversés par des Grecs plus réalistes en l’espace de 10 minutes. La France finit par égaliser par l’entremise de Youssouf Fofana d’une belle frappe à la 74e minute. Les Bleus auraient même pu reprendre l’avantage dans les derniers instants si l’arbitre et la Var n’avaient pas invalidé un but qui aurait pu être validés avec la Goal line technology. Une injustice dont se révolte le capitaine du soir, Antoine Griezmann. « Ce qui a manqué pour le carton plein ? Il a manqué la Goal line technology. Ils (l’UEFA) n’arrivent pas à mettre tout en point pour qu’on sache s’il y a but ou non. S'ils veulent qu'on fasse beaucoup de matchs, on leur demande plus de technologie », lâche Griezmann, énervé contre l’UEFA, au micro de TF1.

Deschamps emboîte le pas à Griezmann

Après Antoine Griezmann, c’était au tour de Didier Deschamps de fustiger l’absence de technologies adéquates pour ce genre de match. Le sélectionneur français déplore surtout qu’un tel fait arrive au niveau international. « Ce que je regrette c’est qu’on est au niveau international. Et il aurait pu y avoir une qualification en jeu. On aurait pu être premiers au classement FIFA. Mais ça ne me frustre pas. Ce n’est pas le fait qu’il n’y a pas la Var, qui nous fait prendre ces deux buts. Un incident de jeu. Au vu des nouvelles technologies qu’il y a aujourd’hui, c’est pour le moins surprenant qu’on assiste à ce genre de situations », déclare à son tour Didier Deschamps.