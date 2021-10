Le Borussia Dortmund confiant pour Haaland

La direction du Borussia Dortmund se montre optimiste quant au fait de garder Erling Haaland au-delà de la saison en cours.

Le Borussia Dortmund est "confiant" par rapport au fait de pouvoir garder Erling Haaland dans son effectif la saison prochaine.

L'attaquant norvégien a été annoncé dans un certain nombre de clubs européens après être devenu une véritable star en Allemagne. Manchester City, Manchester United, Liverpool, Chelsea et le Real Madrid envisageraient tous de le faire signer dans le futur.

Cependant, il se peut que ces écuries aient à attendre encore un moment avant de pouvoir mettre la main sur le buteur scandinave. Son transfert l'été prochain est loin d'être acquis.

Haaland pourrait continuer avec le Borussia

Selon l’ancien président du Bayern Karl-Heinz Rummenigge, Hans-Joachim Watzke, le directeur général du BVB, pense qu'il peut conserver sa star au-delà de cette saison.

"J'ai récemment pris un expresso avec mon ex-collègue Aki Watzke à Munich, a révélé Rummenigge dans sa chronique pour Bild, Il m'a dit qu'il était très optimiste sur le fait que Haaland jouerait toujours pour le Borussia Dortmund la saison prochaine."

Actuellement, Haaland est indisponible pour cause de blessure et il risque d’être out jusqu’à la fin de l’année. Avant de se retrouver sur le flanc, il a marqué 13 buts inscrits en 10 matches joués toutes compétitions confondues.