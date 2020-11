Le Bayern Munich bat Dortmund 3-2 et prend seul les commandes de la Bundesliga

Le Bayern Munich a remporté le choc de la Bundesliga en s'imposant à Dortmund et devient ainsi le seul leader du championnat.

Avant ce choc de la septième journée, le Bayern et le étaient égalité de points en tête du championnat. Et ce samedi soir, le Bayern est désormais seul aux commandes de la après sa victoire 3 buts à 2 à Dortmund. Les Bavarois comptent 18 points et le Borussia reste avec 15 points. Le BVB chute d'ailleurs à la troisième place puisque le , vainqueur de 3-0 grimpe à la deuxième place avec 16 points.

Une fin de première période complètement folle

Dans une rencontre intense et très agréable à suivre, c'est le Bayern qui a tiré en premier. A la suite d'un centre de Gnabry, Lewandowski ouvrait le score mais son but était refusé après une intervention de la VAR. L'attaquant polonais était hors-jeu pour quelques millimètres…

Il fallait attendre la 45e minute pour voir finalement les filets trembler pour de bon avec une réalisation de Marco Reus. Avec le huitième but du joueur contre le Bayern, le Borussia Dortmund pensait rejoindre les vestiaires avec l'avantage au score. Que nenni !

Dans les arrêts de jeu de ce premier acte, le Bayern égalisait à la suite d'une somptueuse combinaison sur coup franc : après une feinte de Lewandowski, Serge Gnabry servait Thomas Müller qui remisait vers David Alaba. L'Autrichien expédiait une frappe puissante et détournée par Thomas Meunier (1-1, 45+4e).

Lewandowski et Haaland font trembler les filets

Et dès le retour des vestiaires, le Bayern punissait le Borussia Dortmund : Lewandowski plaçait une tête décroisée imparable après un centre de Lucas Hernandez (1-2, 48e).

A dix minutes de la fin, Gnabry permettait au Bayern de se détacher avec un troisième but (1-3, 80e). Mais le Borussia ne rendait pas les armes et réduisait l'écart trois minutes plus tard par l'inévitable Haaland (2-3, 83e).

Le Borussia se ruait à l'attaque mais ne parvenait pas à égaliser, laissant ainsi la victoire au Bayern.

Coup dur pour Kimmich

A noter que lors de la première mi-temps, Joshua Kimmich est sortu sur blessure à la 36e minute à la suite d'une blessure au genou droit. Il a été remplacé par Corentin Tolisso. La gravité de la blessure n'est pas encore connue.