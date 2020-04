Le Barça fixe le prix de Rafinha

Barcelone aurait indiqué au milieu de terrain Rafinha Alcantara - actuellement prêté au Celta Vigo - qu'il le céderait définitivement contre 16mM€.

Rafinha, 27 ans, est prêté une saison au Celta, où il a fait 90 apparitions en équipe première - par le Barça. Un retour à l'Inter, où il a passé la deuxième moitié de la campagne 2017/18 en prêt, a aussi été évoqué.

Argentine - Aguero défend Messi : "Il est le premier à souffrir"

L'article continue ci-dessous

Selon une information publiée par Marca en février dernier, le Celta doit impérativement se maintenir en cette saison pour espérer conserver le joueur.

Plus d'équipes

Le club galicien n'aurait pas encore réinvesti les 20 millions d'euros reçus pour la vente de Stanislav Lobotka au Napoli le mois dernier.

On prétend que le salaire du milieu de terrain pourrait être un obstacle pour la formation galicienne. Rafinha a joué 23 matchs pour le club galicien - 22 en et un en Copa del Rey - marquant deux buts et fournissant une passe décisive.