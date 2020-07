Le Barça cible toujours Lautaro Martinez

Le Barça reste déterminé à enrôler Lautaro Martinez, même si ce dernier s'apprête à prolonger son contrat avec l'Inter.

Barcelone reste imperturbable face aux tentatives de l'Inter d'assurer un novueau deal avec Lautaro Martinez, a-t-on appris. Les ténors de la ne sont donc pas pressés d'intensifier leurs efforts pour enrôler l'Argentin.

Le brillant attaquant sud-américain reste la priorité numéro 1 des vice-champions d' pour le mercato d'été. Le Barça est prêt à attendre son heure en ce qui concerne les négociations. Il y avait une clause de sortie de 111 millions d'euros qu'ils auraient pu activer, mais celle-ci a expiré le 7 juillet dernier. Les décideurs catalans ont toujours estimé que ce chiffre était beaucoup trop élevé, avec la certitude qu'une véritable évaluation du marché se situerait bien en dessous de ce chiffre. Cela reste la position des Blaugrana et ils pensent qu’une offre moindre va finir par séduire l’Inter - avec la possibilité aussi qu’un accord d’échange puisse être mis en place.

Junior Firpo et Arturo Vidal sont parmi les noms à avoir été mentionnés dans le cadre d'un montage, bien que ce dernier ait impressionné cette saison et ne puisse plus être considéré comme excédentaire au sein de l'effectif blaugrana. Jusque-là, l'Inter a tout fait pour repousser les approches extérieures pour son avant-centre. Les Nerazzurri considèrent que les spéculations entourant Lautaro sont une distraction indésirable, le joueur de 22 ans n'ayant formulé aucun souhait d'un départ. L'intéressé est resté très discret en ce qui concerne ses projets futurs, offrant de l'espoir à son club actuel en ce qui concerne les négociations contractuelles.

Le Barça, cependant, pense que Lautaro serait heureux de pouvoir rejoindre ses rangs et qu'il est le seul club pour lequel il envisagerait de quitter l'Inter. Cela leur permet de jouer la montre, avec peu de risques qu'un rival entre dans la danse pour le devancer. Il se murmure que le Barça va proposer une offre de 60 millions d'euros plus Junior une fois qu'ils auront mis en place des plans définitifs pour le mercato.