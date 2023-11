LDC : Xavi bricole, voici l’incroyable groupe du Barça contre Porto

Pour la cinquième journée de Ligue des champions, le FC Barcelone accueille le FC Porto, ce mardi soir.

En attendant ce choc décisif entre les Espagnols et les Portugais, l’entraîneur du FC Barcelone, Xavi Hernandez, vient de rendre publique la liste des joueurs retenus pour le match. Orphelin de certains cadres, l’ancien milieu de terrain a été contraint de faire avec les noms disponibles sous la main.

Ter Stegen et Gavi out !

Sorti d’un match nul décevant en championnat espagnol contre le Rayo Vallecano (1-1), le FC Barcelone accorde son hospitalité, ce soir du mardi 28 novembre 2023 aux géants portugais du FC Porto dans le cadre du match retour comptant pour la cinquième journée de la phase de groupes de Ligue des champions.

Ne se sentant pas inquiet pour sa place à la tête du club champion d’Espagne, Xavi Hernandez, qui traverse un moment particulier chez les Culés, vient de dévoiler sa liste pour le match du soir contre le FC Porto. En effet, absent le weekend contre le Rayo Vallecano à cause d’une blessure au dos, Marc-André Ter Stegen est forfait pour le choc contre les Portugais ce soir en Ligue des champions.

En plus de son gardien de but numéro 1, le FC Barcelone devra également se passer de son actuel homme fort dans l’entrejeu. Gravement blessé lors de la victoire de l’Espagne (3-1) contre la Géorgie, Pablo Martín Páez Gavira, plus connu sous le nom de Gavi, est aussi forfait pour le match contre Porto ce mardi. Victime d’une blessure aux ligaments croisés du genou, le milieu de terrain barcelonais devrait être fixé dans les prochaines heures.

Par ailleurs, Xavi Hernandez pourra compter sur les services de Sergi Roberto, qui fait son retour dans le groupe barcelonais. Pour rappel, le FC Barcelone est leader du groupe H de Ligue des champions avec 9 points à égalité du FC Porto (2e). Au match aller, le Barça s’était imposé (0-1) au Portugal. La rencontre du soir est prévue à 21 heures au Stade olympique Lluís Companys.

Le groupe du Barça contre le FC Porto