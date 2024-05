Lautaro balance sur "l'animal" Messi

Lautaro Martinez s'est exprimé sur sa relation avec Lionel Messi, un « animal de compétitivité », tout en répondant aux spéculations sur son avenir.

L'attaquant de l'Inter a révélé à quel point Lionel Messi travaillait dur à l'entraînement, tout en expliquant que la mentalité de gagnant de la star de l'Inter Miami le distinguait de ses pairs. Il a également parlé avec fierté de son amitié et du lien étroit qu'il partage avec la légende argentine.

Lors de l'émission Che Tempo Che Fa, Lautaro a déclaré : « Je suis l'ami et le coéquipier de Messi. Nous parlons d'un joueur important qui a marqué l'histoire du football. Lors des séances d'entraînement, on a l'impression qu'il pratique un autre sport. Il fait des choses que je n'ai jamais vues auparavant. C'est un animal de compétitivité, il ne veut jamais perdre ».

Messi déteste perdre

Le contrat actuel du joueur de 26 ans avec l'Inter expire en 2026, et il a été associé à un transfert estival avec un intérêt signalé de Barcelone, mais l'attaquant a affirmé qu'il aimerait continuer à Milan, tout en laissant entendre qu'il pourrait signer un nouveau contrat avec le club après avoir remporté le Scudetto 2023-24.

L'article continue ci-dessous

Lautaro a ajouté : « On dit que je suis un "Bandiera", et tout le monde m'a traité d'une manière spéciale depuis que je suis arrivé. Je suis reconnaissant. On ne sait jamais ce qui peut arriver dans le football, mais je suis heureux à Milan et je veux continuer. Nous avons souffert il y a deux ans lorsque Milan a remporté le titre, c'est pourquoi ce jour [le 22 avril] a été un jour spécial pour nous. Nous avons vécu un voyage extraordinaire. Il y a des joueurs qui ont des valeurs fortes. Ce n'est pas facile d'atteindre une finale [de Ligue des champions], mais nous avons joué de grands matches et nous y sommes arrivés [la saison dernière].