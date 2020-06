L’Atlético a refusé une offre de 150M€ pour Joao Felix

L’Atlético Madrid a décliné il y a quelques mois une offre colossale pour sa star portugaise, Joao Felix.

L’été dernier, l’ a déboursé 126M€ pour s’attacher les services de la pépite portugaise, Joao Felix. Un investissement énorme et que les décideurs du club ne regrettent absolument pas. La preuve ; ils ont depuis refusé une offre plus conséquente pour leur joyau lusitanien.

Selon les informations de Goal , l’Atletico a reçu une proposition de 150M€ pour l’ancien joueur de . C’était juste avant la crise liée au coronavirus. Les courtisans ont été aussitôt éconduits car le club espagnol n'est pas vendeur.

Une proposition record qui émane de

L’identité du club intéressé n’a pas fuité, mais ce que l’on sait c’est qu’il s’agit d’un cador de Premier League. En raison des soucis financiers provoqués par l’interruption des compétitions, il n’est pas sûr cependant que l'écurie anglaise se résolve à revenir à la charge pour Joao Felix avec l’ouverture du mercato estival.

L’Atletico Madrid tient donc à Joao Felix. Pourtant, la saison de ce dernier à Wanda Metropilitano n’a pas été exceptionnelle. Il a été pénalisé par des blessures à la cheville et à la jambe au cœur de l’hiver et qui lui ont fait manquer dix matches de sa formation. Et durant le temps qu’il a passé sur le terrain, il n’a pas été transcendant, avec seulement 4 buts marqués et 1 passe décisive offerte.