"Les critiques c'est trop", la mise au point de Leonardo après PSG - Lille

Après le match face à Lille, le directeur sportif du PSG est monté au créneau pour répondre à ceux qui essayent de déstabiliser le club.

Le PSG est sorti victorieux vendredi de son match contre le LOSC (2-1). Les joueurs et leur entraineur étaient plutôt contents au coup de sifflet final, mais Leonardo, le directeur sportif du club, n’était pas vraiment d’humeur joyeuse. Le Brésilien était même sérieusement remonté. Non pas en raison du rendement mitigé proposé par sa formation, mais à cause des attaques extérieures auxquelles le club fait face en ce moment.

« Les critiques, on les accepte mais là c’est un peu trop »

N’ayant pas la langue dans sa poche, Leo a dit tout ce qu’il pensait de ceux qui, selon lui, cherchaient à nuire au PSG. Et ils estiment que les détracteurs sont de plus en plus nombreux et qu'ils guettent la moindre petite bête pour enrayer la bonne marche de l’équipe.

"Il y a des manières de critiquer, un peu gratuites. Par rapport au coach, aux recrues qui sont arrivées… On peut dire qu’on ne joue pas bien, on accepte, on le sait, mais c’est un peu trop. Ca commence à dépasser les limites. Des gens ont envie de se faire beaux en parlant du PSG. C'est une promotion personnelle. Calme, calme. Même si on ne joue pas comme on veut, aujourd'hui on est 10 victoires, 1 nul et 1 défaite et on a 10 points sur le deuxième. On ne joue pas bien, mais on ne manque jamais d'efforts et on le fait jusqu'à la fin. Et c'est une caractéristique d'une équipe qui a envie", a-t-il commencé par tonner aux journalistes dans la zone mixte.

Leonardo a défendu Neymar et conforté Pochettino

Leonardo a ensuite défendu son compatriote Neymar face aux piques dont il est la cible et le traitement « injuste » qui lui est réservé. « Ce soir, il a fait un très grand match, a-t-il souligné. Les gens veulent beaucoup plus parler de Neymar que de Marquinhos ou un autre joueur. La meilleure réponse c’est sur le terrain, et il l’a fait aujourd’hui ».

Ensuite, le dirigeant parisien a évoqué le cas de Mauricio Pochettino. Etant parfaitement au fait de ce qui se dit dans la presse et les bruits d’une possible séparation qui circulent, il a tenu à exprimer à son coach son soutien le plus total : « A propos de l'entraineur, c’est trop. On cherche, tout le monde cherche (à le descendre), mais Pochettino avant d’arriver chez nous c’était le top 5 et maintenant il est nul ? Tout le monde a besoin de temps ».

Une sérieuse mise au point et à travers laquelle le bras droit de Nasser Al-Khelaifi espère pouvoir chasser les mauvaises ondes et ramener un climat de travail plus serein au sein du club. Ce n’est pas la première fois qu’il agit en paratonnerre face aux piques extérieures, mais il lui est rarement arrivé d’hausser autant le ton. Cela en dit assurément long sur son agacement du soir.