L’Argentine avec Messi, mais sans Icardi ni Di Maria

Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a dévoilé ce jeudi la liste des joueurs sur lesquels il comptait pour le prochain rassemblement.

Au bout de quatre mois d’absence, suite à son dérapage en demi-finale de la dernière Copa America, Lionel Messi effectue son come-back en sélection argentine. La Pulga fait partie des convoqués pour les matches amicaux contre le et l’ .

Pour rappel, la star barcelonaise s’est fait remarquer dans le mauvais sens du terme en critiquant l’arbitre en s’en prenant à la confédération sud-américaine dont il a remis en question l’impartialité.

#Convocatoria Lista de convocados de la Selección Mayor y Sub 23 para la doble fecha FIFA de noviembre. pic.twitter.com/Rrqj2vechK — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) October 31, 2019

Messi est le meilleur buteur de la sélection argentine. En revanche, il n’est pas encore le joueur le plus capé des doubles champions du monde. Avec 135 sélections, il est à dix unités de son ancien coéquipier Javier Zanetti.

À noter que si Messi est rappelé avec son pays, ce n’est toujours pas le cas d’Angel Di Maria et Mauro Icardi. Bien qu’en grande forme en ce moment avec le PSG, ils ont été ignorés par le sélectionneur argentin. « El Fideo » est snobé depuis la dernière Copa America, tandis que son coéquipier au club n’a plus mis les pieds en équipe nationale depuis environ un an (21 novembre 2018).

Contrairement à Di Maria et à Icardi, Paredes, l’autre sociétaire argentin du PSG, a été retenu pour sa part. Il n’est pourtant que remplaçant chez les champions de .