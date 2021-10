L'Angleterre devra jouer à huis-clos après les incidents lors de la finale de l'Euro

Les Three Lions connaissent leurs sanctions après le comportement de leurs supporters avant la finale contre l'Italie, en juillet dernier.

L'Angleterre a reçu l'ordre de jouer sans supporters pour ses son prochain match à domicile, plus un deuxième avec sursis. Cette sanction fait suite à la finale de l'Euro 2020 de l'été dernier, au cours de laquelle des supporters anglais sans billet ont affronté la police et les stewards alors qu'ils forçaient l'entrée du stade.

Suite à la décision de l'UEFA, aucun supporter n'assistera au match d'ouverture de la campagne de Ligue des Nations 2022-23 de l'Angleterre. La FA a également été condamnée à une amende de 100 000 euros dans le cadre de cette sanction.

Une déclaration de l'UEFA, publiée lundi, indique : "À la suite d'une enquête menée par un inspecteur de l'éthique et de la discipline de l'UEFA concernant les incidents survenus lors du match de la finale de l'UEFA EURO 2020 entre les équipes nationales d'Italie et d'Angleterre, disputé le 11 juillet 2021 au stade de Wembley, à Londres, et de la procédure disciplinaire ouverte contre la Fédération anglaise de football, l'Instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA a pris aujourd'hui la décision suivante :

"D'ordonner à la Fédération anglaise de football de jouer ses deux (2) prochains matches de compétition de l'UEFA en tant qu'association hôte à huis clos, le second étant suspendu pour une période probatoire de deux (2) ans à compter de la date de la présente décision, en raison du manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et autour du stade.

"D'infliger une amende de 100 000 € à l'Association anglaise de football pour le manque d'ordre et de discipline à l'intérieur et autour du stade, pour l'invasion du terrain de jeu, pour le jet d'objets et pour les perturbations pendant les hymnes nationaux."

À l'approche de la finale de l'Euro 2020 entre l'Angleterre et l'Italie en juillet, plusieurs incidents avaient eu lieu à Wembley. Bien que la capacité du stade ait été réduite en raison des restrictions liées au coronavirus, des supporters sans billet ont pris d'assaut le stade avant le match, ce qui a entraîné des mouvements de foule avant et après le coup d'envoi.

Peu après, l'UEFA a accusé l'Angleterre de quatre infractions aux règlements de l'instance. À l'époque, la FA avait qualifié les incidents de "tout à fait inacceptables" dans une déclaration, tout en qualifiant les personnes impliquées d'"embarras pour l'équipe d'Angleterre".

Un porte-parole de Wembley, quant à lui, a ajouté le jour même : "Il y a eu une violation de la sécurité et un petit groupe de personnes est entré dans le stade.

"Nous travaillons maintenant en étroite collaboration avec les stewards du stade et la sécurité pour faire sortir ces personnes. Toute personne se trouvant dans le stade sans billet sera immédiatement expulsée."

Au total, 19 policiers ont été blessés au cours de l'opération, et 49 arrestations ont été effectuées.