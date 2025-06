Lamine Yamal humilié pour le Ballon d’Or, la vidéo devient virale

Entre moqueries, vidéos virales et provocations, Lamine Yamal voit ses vacances se transformer en véritable feuilleton public.

Alors qu’il profitait d’un repos bien mérité après une saison intense, Lamine Yamal, prodige du FC Barcelone, se retrouve malgré lui sous les projecteurs. À seulement 17 ans, le jeune international espagnol vit des vacances pour le moins mouvementées, entre rumeurs sur sa vie privée et provocations en public.

Une vidéo qui tourne en boucle sur les réseaux

Ce mardi, une séquence filmée à l’aéroport a envahi les réseaux sociaux. Sur les images, on aperçoit Lamine Yamal, l'un des favoris pour le Ballon d'Or, visiblement contrarié, alors que des individus l’interpellent en chantant de façon ironique : « Tu es la star du papa. Dembélé Ballon d'Or, Dembélé pour le Ballon d'Or ». Un moment gênant pour le jeune joueur qui semble perdre patience face à ce type de provocations répétées.

Depuis quelques jours, chaque apparition de Yamal alimente les discussions en ligne. Sa présence aux côtés de Neymar Jr, qu’il admire depuis l’enfance, a attiré l’attention. S’ajoutent à cela des rumeurs tenaces évoquant des relations supposées avec des femmes plus âgées. Des histoires qui enflamment Twitter et TikTok, et qui éclipsent totalement ses performances sportives.

À peine majeur, Lamine Yamal subit déjà les effets secondaires de la célébrité. Les moqueries, les rumeurs, les vidéos virales… Tout s’enchaîne. Mais le joueur se dit heureux d’être célibataire.