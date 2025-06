Le scandale autour de Lamine Yamal continue, la star de cinéma pour adultes Claudia Bavel, 29 ans, ayant nié avoir été rejetée par le jeune prodige.

Bavel a répondu aux allégations de Yamal concernant leur relation présumée, affirmant qu'il ne s'était rien passé entre eux, mais que c'était Yamal qui avait pris contact et demandé à se rencontrer. Elle a ajouté qu'ils s'étaient rencontrés lors de diverses soirées, contredisant les affirmations de la star barcelonaise de 17 ans selon lesquelles ils ne se seraient jamais rencontrés.

S'exprimant sur sa story Instagram, Bavel a déclaré : « J'ai choisi de ne pas m'exprimer publiquement sur cette affaire en 2025. Cependant, puisque Lamine Yamal a évoqué notre prétendue relation sur TardeAR, je trouve approprié de partager ma version des faits avec clarté et respect. Il prétend vivre avec sa mère, mais en réalité, il vit seul. Il dit m'avoir rejetée, alors que c'est lui qui a cherché à me contacter et a insisté pour que je le rencontre. Il nie notre rencontre, malgré nos rencontres lors de plusieurs événements sociaux. Je demande respectueusement que les messages offensants et diffamatoires cessent. »

« Je n'ai JAMAIS eu de relation avec un mineur, je n'ai jamais organisé de rencontre, et il n'y a jamais eu de projet impliquant la célébrité ou l'argent. La seule chose sur laquelle nous sommes d'accord, c'est qu'il n'y a jamais eu de rencontre ni d'incident entre nous. Derrière les gros titres et l'opinion publique, il y a des gens. » Par respect, je vous demande compréhension et retenue.

Yamal avait déjà parlé de ses relations avec Bavel, après que la star de films pour adultes eut affirmé qu'il lui avait envoyé des milliers de messages pour lui demander de les rencontrer. L'adolescent a rétorqué qu'il ne l'avait « jamais vue » et que ses affirmations étaient « un mensonge », car c'est lui qui l'avait rejetée. Le seul point sur lequel les deux semblent s'accorder au cours de ces échanges est qu'il ne s'est rien passé de romantique entre eux, Yamal étant encore mineur jusqu'à son 18e anniversaire en juillet.

Cela survient quelques jours seulement après que la superstar du Barça a été aperçue en vacances avec le mannequin OnlyFans Fati Vazquez, 29 ans, qui a menacé d'intenter une action en justice après avoir reçu des « menaces et des insultes » sur les réseaux sociaux. Vazquez affirme également qu'il ne s'est rien passé entre eux, hormis le voyage ensemble.

Il est probable que cette querelle en ligne continue de s'intensifier, les deux parties échangeant des versions contradictoires de l'origine de leur contact. Yamal aura 18 ans le 13 juillet, et qui sait ce qui se passera ensuite ? pourrait faire surface dans les mois à venir si l’on en croit ce dernier drame.