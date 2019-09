LaLiga, 6e j. : les stats à connaître avant Real Madrid-Osasuna

Voici les statistiques à connaître avant Real Madrid-Osasuna Pampelune ce mercredi (21h) au Santiago-Bernabéu, pour la 6ème journée de Liga 2019-2020.

Zinédine Zidane et tout Madrid peuvent souffler...

Après la claque reçue par le Real au Parc des Princes face au PSG (0-3) mercredi dernier, lors de la 1ère journée du groupe A de la , les jours du Français -pourtant triple vainqueur de l'épreuve lors de ses trois premières saisons à la tête des Merengue- sur le banc madrilène semblaient comptés...

Mais le s'est imposé à Séville dimanche, grâce à une réalisation de l'inévitable Karim Benzema, et pointe désormais à la 3ème place de avec 11 points, soit autant que les deux équipes qui le devancent au classement, l' et le surprenant promu Grenade (1 match de plus disputé).

Avec 3 victoires et 2 nuls, le bilan de la Maison blanche devient tout à coup plus acceptable.

Et le Real a même l'occasion ce mercredi soir de passer seul en tête du championnat espagnol.

C'est le promu Osasuna qui se rend ce soir au Santiago-Bernabéu.

Un adversaire que le Real a battu 9 fois d'affilée à domicile en (série en cours), inscrivant en moyenne 3,4 buts par match.

La passe de 10 ce mercredi soir ?

Les statistiques à connaître avant Real Madrid CF - Club Atlético Osasuna :

Le Real Madrid est invaincu lors de ses 8 derniers matches de Liga contre Osasuna (6 victoires, 2 nuls) ; sa dernière défaite contre le club de Navarre s'est produite à Pampelune en janvier 2011.

À domicile, le Real a remporté ses 9 derniers matches de championnat contre Osasuna, inscrivant 3,4 buts par match en moyenne.

Les Merengue ne sont pas parvenus à conserver leur cage inviolée lors de leurs 4 derniers matches à domicile en LaLiga, leur plus longue série depuis avril 2015 (5), déjà sous les ordres de Zinédine Zidane.

Osasuna demeure invaincu après les 5 premières journées de Liga (1 victoire, 4 nuls), restant sur quatre matches nuls d'affilée. La dernière fois que Pampelune a enregistré davantage de matches nuls d'affilée, c'était en mai 1991 (6).

Le Real Madrid a inscrit 10 buts lors des 5 premières journées du championnat d' cette saison, son deuxième total de buts le plus faible à ce stade lors des 7 dernières campagnes de Liga (9 en 2017-2018).

Osasuna est invaincu après les 5 premières journées de LaLiga 2019-2020 (1 victoire, 4 nuls), sa plus longue série sans défaite à l'entame d'une saison de 1ère division espagnole depuis 1981-1982 (4 victoires, 1 nul).

Osasuna a frappé les montants à 5 reprises en Liga cette saison, plus que toute autre équipe du championnat (à égalité avec Barcelone) et Roberto Torres est le joueur de Liga qui a le plus tiré sur les poteaux cette saison (3 fois).

Karim Benzema a marqué 9 des 13 derniers buts du Real Madrid à domicile en Liga (69,2 %).

Roberto Torres a été impliqué sur 3 des 4 buts d'Osasuna en Liga cette saison (2 buts et 1 passe décisive).

L'entraîneur d'Osasuna, Jagoba Arrasate, n'a remporté qu'1 seul de ses 5 matches en tant que coach contre le Real Madrid, toutes compétitions confondues : 4-2, à la tête de la , en Liga en août 2014 (1 victoire, 1 nul, 3 défaites).

