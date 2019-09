Real Madrid, Sergio Ramos défend Zidane

Le capitaine du Real Madrid assure que le vestiaire est derrière Zinedine Zidane alors que la rumeur d’un retour de José Mourinho a fait surface.

Le s'offre de la tranquillité. Vainqueur du grâce à un but de Karim Benzema ce dimanche, le club madrilène s'offre un succès précieux dans l'optique de la course au titre en , mais aussi afin de remettre l'église au milieu du village après la défaite contre le en milieu de semaine en . Après la rencontre, Sergio Ramos a soutenu Zinedine Zidane, remis en cause, alors que la rumeur d'un retour de José Mourinho a fait surface la semaine dernière.

"Nous sommes avec Zidane malgré les résultats précédents, a déclaré le capitaine des Merengue. Parler d'entraîneur, c'est manquer de respect au nôtre. Nous devons garder les pieds sur terre car nous savons que c'est très long. Ici, si vous avez un jour sans que ça brille, ça va déjà parler de crise. Vous aurez le temps d'en parler", a expliqué le défenseur du Real Madrid après le succès contre son ancien club, le FC Séville.

Casillas soutient aussi Zidane

Une victoire qui va faire du bien à Zinedine Zidane et aux Merengue qui prennent la tête du classement en en compagnie de l' . Quelques jours après la défaite contre le Paris Saint-Germain et la tempête médiatique subie, le Real Madrid va se donner de l'air grâce à son succès en Liga. Une chose est sûre, ce lundi, l'avenir de l'entraîneur français ne fera pas la une de la presse contrairement à jeudi dernier.

Sur les réseaux sociaux, Iker Casillas a également défendu le technicien madrilène qui va pouvoir respirer après le succès contre le FC Séville : "Zinedine Zidane est le plus de cette équipe. Certains discuteront si le club lui fait des fleurs. On ne parlera pas d'un remplaçant possible sur le banc de touche. Ni d'une mauvaise gestion du club qui aurait été faite pour parier sur des vétérans qui pourraient être rassasiés de succès. Ni des jeunes qui sont l'avenir immédiat du club. Demain, on ne dira pas grand chose".

Zinedine Zidane n'a pas caché sa satisfaction après la victoire : "Nous disons d'abord que nous sommes heureux. C'est une énorme satisfaction. Nous avons été beaucoup interrogés, mais ce n'est pas le plus important. Nous avons fait 90 minutes de très bon niveau, dans un terrain difficile et compliqué contre un adversaire qui avait très bien commencé la saison. Je dois féliciter toute l'équipe, ceux qui ont joué et ceux qui n'ont pas joué. C'est une victoire de groupe. Je suis content pour tous les joueurs car nous avons fait 90 minutes de haut niveau".