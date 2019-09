Mercato - Le Real Madrid prêt à tenter le coup pour Raheem Sterling ?

D'après The Athletic, les dirigeants madrilènes seraient en contacts avec l'entourage de l'attaquant de Manchester City, très performant en 2019.

Malgré un secteur offensif très etoffé à l'heure actuelle (Benzema, Bale, Hazard, Vinicius, James Rodriguez, Vazquez, Isco, Rodrygo, Mariano Diaz), le aurait l'intention de recruter un nouvel attaquant dans les mois à venir. Il s'agirait d'un gros client : selon The Athletic, Raheem Sterling serait dans le viseur de la Maison Blanche.

Le média anglo-américain affime ainsi qu'il existe des contacts avec l'entourage du joueur de et la direction du club madrilène. L'international anglais possède encore quatre ans de contrat avec les Citizens et ne sera pas simple à aller chercher, tant il est devenu indispensable à son équipe.

Une progression bluffante sous Guardiola

Depuis l'arrivée de Pep Guardiola, en 2016, il a énormément progressé au fil des saisons au point de devenir l'un des meilleurs joueurs de . Cette saison, en sept rencontres toutes compétitions confondues, il a déjà marqué à six reprises. Son bilan avec la formation mancunienne depuis son arrivée en 2014, en provenance de , est vertigineux : 75 buts et 65 passes décisives en 198 matches.

Le possible recrutement de Raheem Sterling pourrait être un signe de renoncement à Kylian Mbappé. Même s'il reste très cher financièrement, l'attaquant du a été régulièrement annoncé dans le viseur de Zinédine Zidane et de Florentino Perez. Reste à savoir la stratégie qu'adoptera le Real Madrid pour les prochains marchés des transferts. Celui d'hiver ouvre ses portes dans un peu plus de trois mois.