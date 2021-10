L'adjoint de Klopp compare l'attaque des Reds à Jurassic Park !

Pep Lijnders, l'adjoint de Jürgen Klopp, s'est essayé à une comparaison cinématographique amusante en évoquant la forme offensive des Reds.

L'assistant de Jürgen Klopp, Pep Lijnders, a comparé l'attaque menée par Mohamed Salah à des "vélociraptors dans Jurassic Park" après avoir vu les Reds écraser Manchester United à Old Trafford. Impressionnants, les Reds sont remontés à la deuxième place du classement de la Premier League grâce à une victoire éclatante 5-0.

Mohamed Salah est notamment reparti avec le ballon du match après avoir inscrit un triplé. Naby Keita et Diogo Jota ont également participé à la victoire de l'équipe de Jurgen Klopp dans la course au titre, et Pep Lijnders a été impressionné par leur efficacité dans le dernier tiers. Lorsqu'on lui a demandé comment Liverpool était devenu une équipe offensive aussi efficace cette saison, le numéro 2 de Klopp a répondu avec une référence cinématographique qui prend tout son sens en conférence de presse.

"Parfois, il suffit de revenir à l'essentiel"

"Nous tirons de partout ! Mais non, je pense que cela a beaucoup à voir avec la façon dont l'équipe joue. Vous ne pouvez jamais juger les buts en vous basant uniquement sur la façon dont nous déplaçons le ballon depuis l'arrière, c'est l'ensemble du dispositif qui crée. Nos joueurs de tête se mettent constamment en bonne position pour marquer et la qualité de nos trois attaquants, nous avons dit qu'ils ressemblaient à des vélociraptors dans Jurassic Park et ils foncent. Ils sont mortels et c'est ce que nous voulons, bien sûr. Donc si vous marquez dans les bons moments, ces matchs contre Manchester United sont un excellent exemple de ce qui peut arriver aussi", a analysé l'adjoint.

Lijnders a poursuivi en insistant sur le fait que le récent succès des Reds n'est pas le résultat d'un changement d'approche sur le terrain d'entraînement, l'équipe étant simplement considérée comme étant en meilleure forme que la saison dernière après une pause estivale plus longue. "Avons-nous changé quelque chose [pendant l'été] ? Non. Nous voulons toujours nous améliorer. Parfois, il suffit de revenir à l'essentiel et c'est ce que nous avons fait cet été. De plus, les meilleurs joueurs - et nous en avons quelques-uns, je pense - ont besoin d'une pause après des périodes émotionnelles, beaucoup de finales, beaucoup de saisons intenses. C'est bien pour eux d'avoir une pause parce que si vous voulez être constant, vous devez respecter la récupération", a ensuite insisté Pep Lijnders, qui a ensuite donné des nouvelles de Naby Keita, sorti blessé.

Le milieu de terrain a dû être sorti du terrain sur une civière après un tacle de Paul Pogba, qui a reçu un carton rouge, mais Lijnders affirme que le problème n'est pas aussi grave que ce que l'on craignait initialement. "C'était un mauvais tacle, mais heureusement le pied de Naby n'était pas au sol", a-t-il déclaré. "C'est juste une contusion, ça aurait pu être bien pire si son pied était dans l'herbe. On va prendre ça au jour le jour, mais une contusion est douloureuse bien sûr". Plus de peur que de mal...