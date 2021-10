PSG : coup dur pour Verratti, Mbappé incertain pour Lille

Le PSG vient d'annoncer l'absence de Verratti pour une durée estimée à un mois. Il est donc forfait face à Leipzig. Mbappé, lui, souffre de l'oreille.

Malmené au Vélodrome lors du Classique face à l'Olympique de Marseille (0-0), le Paris Saint-Germain démarre une nouvelle semaine de travail avec l'esprit tourné vers ses prochains objectifs. Vendredi soir (21h), Paris affronte le LOSC, champion de France en titre, tandis qu'un match décisif se profile face à Leipzig mercredi prochain, en Ligue des Champions. Deux rendez-vous lors desquels le club de la capitale ne sera toutefois pas au complet. En effet, il semblerait que les pépins s'enchaînent...

La tuile pour Verratti, incertitude autour de Mbappé

Ce mardi, le Paris Saint-Germain a publié un point médical. Et les nouvelles ne sont pas bonnes... Le vraie mauvaise nouvelle concerne Marco Verratti. Touché à la hanche et remplacé juste avant la pause contre l'OM, l'Italien va devoir s'absenter pour une plutôt longue durée. "Dans les suites d’un choc reçu lors du dernier match, Marco Verratti souffre de la hanche gauche avec une lésion profonde des muscles obliques. Une indisponibilité de 4 semaines est prévue selon l’évolution", précise le club.

Ainsi, l'international italien est d'ores et déjà forfait pour le match retour contre Leipzig et il pourrait même manquer le match contre Manchester City, le 24 novembre prochain. En grande forme depuis le début de la saison, Kylian Mbappé est quant à lui incertain pour la réception de Lille au Parc des Princes, victime d'une infection. "Kylian Mbappé est victime d’une infection ORL. Un point sera fait dans 48 heures", explique cette fois le PSG. Autant dire que la course contre la monte est déjà commencée.

Heureusement, des nouvelles positives viennent compenser. Celles-ci concernent Sergio Ramos et Leandro Paredes. Concernant le défenseur, le club est optimiste. "L’évolution du programme de reprise de Sergio Ramos, coordonné par le staff médical, évolue très correctement. La reprise en continu avec le groupe pourra être envisagée dans le courant de la semaine prochaine". Même chose pour le milieu de terrain argentin, forfait contre Marseille. "L’évolution de la lésion grade 3 du quadriceps gauche de Leandro Paredes est satisfaisante en accord avec les attentes du staff médical. Le retour à la compétition est prévu après la prochaine trêve internationale".