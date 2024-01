La technique de Jesse Lingard pour se vendre

Lex-star de Manchester United fait sa promotion lors de séances d'entraînement en solo à Dubaï.

L'ancien international anglais a été libéré par Nottingham Forest à la fin de la campagne 2022-23 et est sans club depuis lors. Il a fait des essais à West Ham et à Al-Ettifaq, mais aucune offre ne lui a été faite.

Lingard cherche à rester en forme, afin d'être prêt à répondre à n'importe quel appel, et il s'est rendu au Moyen-Orient pour travailler au chaud pendant l'hiver anglais. Il travaille dur et publie des vidéos sur les réseaux sociaux pour tenter d'attirer l'attention de prétendants potentiels.

Lingard a joué 232 fois pour United lors de son passage à Old Trafford, tout en obtenant 32 sélections en équipe d'Angleterre, mais il a eu du mal à trouver la forme et la condition physique ces derniers temps. Il n'a toutefois que 31 ans et pense qu'il a encore de beaux jours devant lui.

Il a été question que Lingard se rende aux États-Unis, où il rejoindrait Lionel Messi en MLS, mais la campagne américaine de 2024 ne débutera qu'en février et il lui reste donc du travail à faire en coulisses avant qu'un accord permanent ne soit conclu. Everton serait également en train de réfléchir à une approche, selon talkSPORT, ce qui pourrait constituer un retour fracassant en Premier League.