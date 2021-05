La réponse de Dani Alves à Messi

L'ancien latéral du Barça Dani Alves a retourné à Leo Messi son conseil concernant son futur.

Dani Alves a conseillé à Lionel Messi de ne pas suivre ses traces et de quitter le FC Barcelone, le contrat de l'Argentin expirant en juin.

L'un des clubs liés à Messi est le Paris Saint-Germain, où Alves a quitté le Camp Nou après plusieurs années avec les Blaugrana.

"J'ai dit à Messi à plusieurs reprises qu'il était né pour être un joueur de Barcelone et que le FC Barcelone était né pour être son club", a déclaré Alves au journal anglais The Guardian.

"Il m'a déjà donné des conseils pour que je puisse faire la même chose. Une fois, il m'a dit de rester à Barcelone parce qu'il n'y avait pas d'endroit qui était meilleur." Où seras-tu plus heureux? " m'a-t-il demandé, alors je suis resté. Maintenant, je lui ai rappelé cette conversation et qu'un bon ami [lui] m'avait dit que Barcelone est le meilleur endroit de tous les temps."

«Je n'ai pas encore eu de réponse de sa part, mais quand vous quittez Barcelone, vous réalisez à quel point c'est génial. Tous les joueurs, et je veux dire tous, qui ont quitté Barcelone ont été désolés. Tous regrettent de partir, quelle qu'en soit la raison."

"Quand j'ai quitté le club, je voulais juste montrer ma valeur pour revenir. Mais, malheureusement, les mêmes personnes, qui étaient contre moi quand j'étais au club, y sont restées. J'ai montré que j'étais capable de jouer pour Barcelone. pendant encore 10 ans."

L'article continue ci-dessous

"J'ai essayé de retourner à Barcelone. Je voulais retourner à Barcelone. J'ai joué pour retourner à Barcelone, mais ils ne voulaient plus de moi, "Puis-je être sincère? Je le regrette. Non pas que j'ai choisi le PSG, pas du tout. Je ne suis pas désolé d'avoir joué pour le PSG, bien sûr que je ne le suis pas. Mon séjour en France a été incroyable."

"Mais c'était de ma faute si cela n'a pas fonctionné avec Manchester City. L'accord était bien, mais j'ai eu des problèmes personnels et j'ai dû changer mes plans."

"Cela aurait été merveilleux de travailler avec l'homme qui a encore changé ma vie. Il y a un mauvais goût d'avoir échoué à faire ça, de l'avoir laissé tomber. "Je n'aime pas laisser tomber les gens et surtout pas ceux qui ont cru en moi, qui m'ont fait confiance et qui m'ont aidé à devenir qui je suis aujourd'hui. Je lui ai déjà dit pardon [Pep Guardiola]. J'ai échoué. Mais je suis un être humain. et je fais des erreurs. "