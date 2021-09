La réponse cinglante de la LFP aux attaques de Javier Tebas

Le président de la Liga n'a cessé de critiquer ouvertement le PSG ces derniers jours. La LFP a donc décidé de réagir via un communiqué officiel.

Habitué à prendre position dans les médias, Javier Tebas est un fervent opposant aux nouveaux riches. Depuis plusieurs années, le président de la Liga ne cache pas sa volonté de freiner les ardeurs du Paris Saint-Germain, un club jugé dangereux. Et le départ de Lionel Messi vers la capitale française cet été n'a rien arrangé.



Koeman ne ferme pas la porte pour Umtiti

Pointant du doigt la puissance financière presque illimitée du PSG, Javier Tebas s'est de nouveau distingué par des déclarations hostiles à l'égard du club français. Mardi, en marge de la présentation de la nouvelle collection Panini en Espagne, le président de la Liga a promis de tout faire pour limiter l'influence parisienne.

"Autant des ennemis que la Super Ligue"

"Le PSG ressemble à une Ligue des légendes au vu de l'âge de certains joueurs.. Nous allons résoudre le problème du PSG. Ce que fait le PSG est aussi dangereux que la Super Ligue. Nous continuerons à grandir même si Messi n'est plus là et nous travaillerons contre les clubs-états. Ces clubs-là sont autant des ennemis que la Super Ligue", a confié l'Espagnol. La sortie médiatique de trop pour la LFP, qui s'est empressée de lui répondre de manière cinglante via un communiqué officiel.





L'article continue ci-dessous

"La Ligue de Football Professionnel tient à répondre avec détermination à la dernière déclaration de M. Javier Tebas au sujet du Paris Saint-Germain en particulier et de la situation de la Ligue 1 en général. Les propos du président de la Ligue Espagnole de football ne sont pas dignes de l’institution qu’il représente et que la Ligue de Football Professionnel a toujours respectée. La Ligue de Football Professionnel demande donc à M. Javier Tebas de surveiller ses déclarations outrancières", écrit l'instance.

"La LFP n’a aucune leçon à recevoir"

"La Ligue de Football Professionnel et la Liga ne partagent visiblement pas la même approche de ce que devraient être les relations inter ligues. La Ligue de Football Professionnel ne souhaite pas être la « muleta » agitée par M.Tebas afin de masquer les problèmes internes traversés actuellement par le football professionnel espagnol. Elle tient par contre à rappeler que les largesses financières dont ont pu bénéficier les clubs espagnols durant de très nombreuses saisons et qui sont à l’origine des problèmes actuels, ne sont ni de sa responsabilité, ni de celle du Paris Saint-Germain. À ce sujet, la Ligue de Football Professionnel n’a aucune leçon à recevoir en matière de contrôle financier des clubs", rétorque ensuite la LFP, avant d'inviter Javier Tebas a faire preuve de plus retenue dans ses propos à l'encontre du PSG.

"En conclusion, la Ligue de Football Professionnel conseille à M. Javier Tebas de revenir à plus de retenue. Chaque ligue professionnelle doit aujourd’hui travailler pour le développement de son championnat et pour le bien commun du football professionnel européen qui doit jouer l’unité afin de rebondir après la crise sanitaire qui a durement impacté son économie. Les ligues européennes doivent ainsi s’unir pour affronter les menaces à venir concernant le calendrier international". On ne peut plus clair.