Le défenseur du Real Madrid David Alaba a démenti les spéculations selon lesquelles il envisagerait un retour au Bayern Munich, son ancien club.

Le défenseur autrichien a rejoint le Bayern à l'adolescence et a passé 13 ans en Allemagne, dont une année en prêt à Hoffenheim. En 2021, il a quitté le Bayern gratuitement pour rejoindre le Real Madrid après 431 matches sous le maillot bavarois.

Alaba a connu quelques difficultés au cours des 12 derniers mois en raison de blessures et d'un manque de forme, ce qui a incité certains à envisager un retour en Allemagne.

L'article continue ci-dessous

"Je ne pense pas à l'avenir. Je me sens très à l'aise à Madrid".

"J'aime le Real Madrid et j'ai des objectifs très clairs. Je ne pense pas à autre chose", a-t-il déclaré à Fabrizio Romano alors qu'il était en sélection.

Alaba a encore deux ans et demi de contrat, et il aura alors 34 ans à l'expiration de son contrat. Il est très peu probable que le Bayern paie une somme exorbitante pour récupérer Alaba, et tant que Carlo Ancelotti est en place, Alaba devrait rester à Santiago Bernabéu. L'Italien a toujours utilisé Alaba lorsqu'il était en forme, le considérant comme un élément essentiel de sa défense.