La petite phrase de Hamraoui après l'élimination du PSG

Mardi soir, le Borussia Dortmund a chambré son adversaire, se souvenant de la confrontation entre les deux clubs en 2020.

Un plat qui se mange froid. En 2020, Paris sortait le BVB lors des huitièmes de finale de Ligue des champions. Quatre ans plus tard, les Allemands ont eux battu les Parisiens en demies. A l'époque, Kylian Mbappé et ses coéquipiers avaient chambré en imitant la célébration du lotus d'Erling Haaland. Si le cyborg norvégien n'est plus là, la rancune, elle, est tenace.

"C'est comme du bon vin", a ainsi tweeté l'un des comptes du BVB sur les réseaux sociaux, en citant la photo du PSG datant de 2020.

Le BvB savoure, mais pas que lui

Ancienne joueuse du PSG, Kheira Hamraoui a elle supprimé un message sur son compte Twitter. Initialement, celle qui est partie l'été dernier, après avoir traversé une tempête médiatique dans une affaire portant son nom, avait lancé "justice de Dieu" quelques instants après la défaite.

Outre Hamraoui, le défenseur de l'OM et ancien du Borussia Dortmund, Leonardo Balerdi a lui posté une story sur son compte Instagram, appréciant le but de la "machine" Mats Hummels.