La Liga passe aux entraînements collectifs

Les clubs de Liga ont reçu le feu vert pour passer de l'entraînement individuel aux séances de groupe de 14 joueurs la semaine prochaine.

Conformément à une directive des autorités sanitaires locales, les clubs de première division espagnole sont autorisés à passer à l'étape suivante avant leur retour à l'entraînement complet d'ici la fin du mois de mai.

Les clubs situés dans les zones de la phase 0, dont Madrid et Barcelone, ont été autorisés à augmenter le nombre de joueurs à l'entraînement, mais seulement jusqu'à des groupes de dix joueurs.

12 clubs de la sont ainsi concernés, dont le , l'Atletico Madrid, Leganes et , et Barcelone et l' du côté de la Catalogne.

Le communiqué des instances ibériques confirme également une volonté de faciliter la reprise de la saison 2019-2020, les conditions de santé publique étant remplies. Cependant, tous les matchs se joueront à huis clos, avec des restrictions d'accès dans tous les stades.

Marca confirme d'ailleurs que les mesures de prévention au coronavirus seront toujours en place lors dens entraînements, y compris l'utilisation restreinte des installations, la distanciation sociale, l'assainissement et les restrictions s'appliquant aux médias.