La Juventus, une bête noire pour le PSG

Dans toute son histoire, le PSG n’est jamais parvenue à éliminer la Juventus en Coupe d’Europe.

Mardi soir, pour son entrée en lice en Ligue des Champions, le Paris SG croise le fer avec la Juventus. Tous les observateurs s’accordent à dire que c’est en tant que favoris que les champions de France se présentent à cette rencontre. Pourtant, au regard des précédentes confrontations entre les deux équipes, le bilan penche clairement en faveur des Turinois.

Aucun succès du PSG face à la Juventus

Le constat est simple et limpide. Paris n’a jamais réussi à prendre la mesure de la Juventus en Coupe d’Europe. Non seulement, les Franciliens ont toujours été éliminés par les Bianconeri, mais ils ont aussi manqué de l’emporter à chaque fois. En 8 confrontations, ils ne comptent aucun succès contre cet ogre européen.

La fois où ils avaient été les plus proches de sortir les Turinois c’était à l’occasion de leur premier duel. Lors de la saison 1983/1984, en 8es de finale de la Coupe des Coupes, ils avaient fait deux matches nuls contre Platini et consorts (2-2, 0-0). Il y a eu beaucoup de regrets par rapport à cette empoignade.

La deuxième fois c’était en 1989 pour le compte de la Coupe de l’Uefa. Cette fois, c’était un peu moins serré. A l’aller, comme au retour, la Vieille Dame l’a emporté (0-1, 2-1), montrant aux Parisiens ce qui les séparait du plus haut niveau européen.

Même impression en 1992/1993 dans la même épreuve. Cette fois, c’est en demi-finale que les deux clubs se sont retrouvés. Le PSG a alors subi la loi de Roberto Baggio, qui marchait sur l’eau à l'époque (2-1, 0-4) et auteur du but qui a glacé l’ambiance au Parc.

Il y a 25 ans, la Juventus avait refroidi le Parc

Enfin, la quatrième et dernière opposition remonte à la saison 1996/1997. Paris et la Juventus se retrouvaient en Supercoupe d’Europe, laquelle se jouait alors en deux manches. Il n’y a pas eu photo. Paris a été laminé à domicile par Zidane et cie (1-6), subissant son plus lourd revers au Parc en Coupe d’Europe. Le retour à Palerme a été moins pénible (1-3).

Mardi, le PSG va donc tenter d’infléchir la tendance et infliger à la Juventus sa première défaite. Ça serait la première fois que les deux équipes se retrouveront dans la plus belle des épreuves. L’occasion est idéale pour rompre avec le passé et entamer une nouvelle tendance. Un avis que partage Kylian Mbappé : « Ce match a plusieurs importances. C’est important pour le PSG de battre de grandes équipes. Et on a une campagne à bien débuter. Les supporters attendent beaucoup et c’est à nous de rendre une bonne copie. Il faut bien lancer cette campagne européenne ».