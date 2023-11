Propriétaire de l’OM, Frank McCourt a pris une décision stricte concernant le club phocéen.

Frank McCourt se fait rare dans les médias et ne réagit presque jamais aux actualités en rapport avec son club. Le propriétaire de l’OM donne l’impression d’être distant du club phocéen. Dans un entretien accordé à RMC Sport, le président marseillais, Pablo Longoria, a évoqué les raisons du silence de Frank McCourt.

Longoria parle déjà pour Frank McCourt

Pablo Longoria est celui qui répond publiquement des questions concernant l’OM. Répondant à RMC Sport, le président marseillais, explique que Frank McCourt lui a donné l’entière responsabilité de la représenter. « C’est la réalité du monde du football actuel. Il faut toujours prendre la perspective. Je commence avec la phrase que Frank m’a dite et transmise : ‘’Moi, c’est toi’’ », confie Longoria. À en croire l’Espagnol, qui regrette le manque de communication sur le rôle des dirigeants, le propriétaire ne réagit pas non plus parce qu’il a d’autres activités. « C’est important de la comprendre et c’est un message très fort, spécialement parce que le monde du football change très vite. Je crois qu’on a commis des erreurs de communication, celle de ne pas expliquer le rôle d’un propriétaire. On a un propriétaire qui n’est pas président parce qu’il a beaucoup d’autres activités. Comme ça se passe dans beaucoup de clubs, je crois que c’est très important de bien expliquer ce rôle de propriétaire, et non président, en dehors de l’activité quotidienne du club. C’est la responsabilité que je détiens avec mon mandat de président de l’Olympique de Marseille, dans lequel j’assume toute la responsabilité dans la gestion quotidienne du club », poursuit Longoria.

Frank McCourt est loin d’être distant de l’OM

Le propriétaire de l’OM ne réagit pas publiquement certes, mais il suit bien l’actualité de son club. Aux dires de Pablo Longoria, Frank McCourt est bien impliqué dans son projet. « En ce moment, avec Frank McCourt, tous ses collaborateurs et le conseil de surveillance du club, on a des discussions chaque semaine, plus de cinq à six heures toutes les semaines. C’est un niveau d’engagement qui est important, bien supérieur à ce qui existe dans d'autres clubs européens », révèle le président de l’OM. Longoria assure que tous les dirigeants du club se sentent concernés par le projet de l’OM et estime qu’il faudrait que tout le monde soit conscient de cela. « Mais c’est très important que tout le monde prenne conscience de la ferveur du propriétaire, de la ferveur du conseil de surveillance, de la ferveur du directoire du club, dans lequel il y a un président du directoire qui assume la responsabilité de tout ce qui se passe dans le quotidien du club. Le monde du football change très vite. On vit dans un club où on est passé d’un propriétaire national, parfois dans la même ville, à des propriétaires étrangers, qui ont des activités en dehors du football. Il y a une tendance dans le monde du football actuel, on le voit dans beaucoup de clubs. Il y a des fonds d’investissement, des "private equity funds", il y a des multipropriétaires, des clubs avec beaucoup d’actionnaires majoritaires et minoritaires. Chaque club a une gouvernance différente mais c’est très important de prendre conscience de comment est structuré le club », ajoute Pablo Longoria.