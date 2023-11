Pablo Longoria admet sa plus grosse erreur à l'OM

Dans un long entretien accordé à RMC Sport, le président marseillais, Pablo Longoria a révélé sa plus grosse erreur avec l’Olympique de Marseille.

L’OM vit un début de saison loin de ses espérances. 10e de Ligue 1 après 12 journées, les Phocéens sont déjà distancés dans la course à l’Europe. Pire, l’attaque marseillaise est sous le feu des critiques en raison de son manque d’efficacité. L’une des raisons évoquées pour justifier le début de saison poussif l’Olympique de Marseille est l’instabilité des entraîneurs sur le banc du club. Pointé du doigt, Pablo Longoria fait son mea-culpa au micro de RMC Sport.

Pablo Longoria croit à l’OM

Comme à son habitude, Pablo Longoria a changé le visage de l’OM cette saison. Cependant, l’effectif actuel du club ne convainc pas encore et beaucoup le considèrent moins fort que celui de la saison dernière. Mais le président espagnol n’est pas du même avis et pense qu’il est trop tôt pour juger l’équipe actuelle. « Ce sont deux effectifs complètement différents parce que les conditions techniques sont complètement différentes. On est passé d'un effectif basé sur un système de marquage individuel sur tout le terrain à un système qui privilégie beaucoup plus l'ambition collective, en misant sur les associations entre différents joueurs dans toutes les phases de jeu: transition défensive, défense en bloc médian, défense en bloc bas, association offensive de joueurs en cherchant des transitions offensives plus rapides... C'est un effectif complètement différent. Après, la vérité c'est que pour juger de la puissance d'un effectif, il faut attendre la fin de la saison, fin mai ou début juin, particulièrement parce qu'on ne voit pas encore le potentiel de cet Olympique de Marseille en raison de ce manque de réussite offensive. Et j'ai beaucoup de confiance en l'effectif actuel de l'OM », confie Pablo Longoria.

L’aveu de Pablo Longoria

Malgré sa confiance absolue en l’équipe actuelle de l’OM, Pablo Longoria reconnait sa responsabilité dans la situation que traverse le club phocéen. Le président marseillais admet avoir commis des erreurs d’appréciation, surtout, sur le choix des entraîneurs, qui se sont succédés sur le banc du club (Villas-Boas, Larguet, Tudor, Marcelino, Gattuso). « Je dois faire de l'autocritique, spécialement parce qu'une des plus grandes erreurs que j'ai commises, c'est un manque d'analyse dans les difficultés de passer après un système comme celui d'Igor Tudor, que je remercie encore. C'est une erreur en tant que club, et je la prends à titre individuel, de ne pas assez avoir analysé quelle était la suite au niveau du jeu dans tous les clubs italiens dans lesquels il était mis en place. Et ça c'est une erreur que j'ai faite dans la construction de cet effectif: minimiser l'impact de la transition d'un style de jeu à un autre », avoue Pablo Longoria.