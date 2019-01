La course au Soulier d'Or 2018/19 : Messi en tête du classement

Retrouvez le classement provisoire du meilleur buteur en Europe. Lionel Messi est le tenant du titre.

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont les deux favoris pour remporter le trophée cette saison. L'Argentin a gagné le Soulier d'Or l'an dernier, mais pour la première fois depuis bien longtemps, ils ne s'affrontent pas dans le même championnat, Cr7 étant parti à la Juventus l'été dernier.

Messi, qui occupe la tête du classement, a inscrit 16 buts jusqu'ici et compte 32 points. Lors de la précédente édition, il avait totalisé 34 buts pour 68 points. Ronaldo est septième. On retrouve Kane et Aubameyang dans le même tempo que le Portugais avec 14 buts et 28 points au compteur.

D'autres grandes figures mondiales menacent d'intégrer les premières places :

Neymar, Marco Reus et Stuani avec 11 buts et 22 points.

Paco Alcacer, Pépé, Quagliarella, Luis Suarez et Emiliano Sala avec 12 buts et 24 points.

Mbappé, Piatek et Salah avec 13 buts et 26 points.

Le classement provisoire du Soulier d'Or 2018/19 :