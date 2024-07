La compo de la France face à la Belgique : Deschamps change tout !

Le patron des Bleus, Didier Deschamps, apporte encore des changements dans son onze de départ contre la Belgique, ce lundi.

C’est le jour J. L’Equipe de France et la Belgique s’affrontent ce lundi 1er juillet 2024 à l’Esprit Arena du Düsseldorf pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro 2024 en Allemagne. Une rencontre à gagner impérativement pour espérer une place au tour suivant pour devenir la cinquième équipe qualifiée après la Suisse, l’Allemagne, l’Angleterre et l’Espagne. Pour ce choc, Didier Deschamps touche légèrement à la formation utilisée contre la Pologne lors de la dernière journée de la phase de poules.

Les Bleus et les Diables Rouges, une méfiance mutuelle

Qualifiée pour les huitièmes de finale bien avant même son dernier match, l’Equipe de France a terminé à la deuxième place du groupe D avec 5 points derrière l’Autriche (1ère, 6 points) après son match nul contre la Pologne (1-1) lors de la dernière journée. La Belgique a aussi fait pareil en terminant deuxième dans un groupe E où toutes les équipes ont fini avec 4 points.

(C)Getty Images

C’est une retrouvaille pour la France et la Belgique. Même si les Bleus ont pris le dessus sur les Diables Rouges à deux reprises, notamment lors des demi-finales de la Coupe du monde 2018 (1-0) et de la Ligue des Nations (2-3), les deux sélections sont méfiantes cette fois-ci l’une envers l’autre. Le sélectionneur belge, Domenico Tedesco, et son capitaine Kevin De Bruyne estiment que les Bleus sont favoris une nouvelle fois.

La défense reste intacte

La surprise de Didier Deschamps ce soir concerne le schéma tactique. Alors que les Bleus évoluaient avec un système 4-3-3 depuis le début de la compétition jusque-là, le technicien français a jugé bon de chambouler cette formation pour donner place à un 4-4-2 avec lequel il avait fini sur le toit du monde en 2018 en Russie. Gardien numéro 1 des Bleus, Mike Maignan sera bien présent dans les buts.

Getty

Comme depuis le début du tournoi en Allemagne, la défense ne changera pas. L’ancien coach de l’Olympique de Marseille refait confiance à ses quatre hommes intouchables depuis le match contre l’Autriche (0-1). Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez devraient être reconduits devant le dernier rempart français.

Dembélé sacrifié en attaque

Les trois milieux e terrain, notamment N'Golo Kanté, Aurélien Tchouaméni et Adrien Rabiot devraient conserver leur place qui vont être accompagnés par Antoine Griezmann qui évoluerait en meneur de jeu, en soutien de Marcus Thuram et Kylian Mbappé. Le but est de densifier la présence des Bleus dans la surface de réparation et de rapprocher plusieurs joueurs de leur position préférentielle.

Getty

De son côté, Ousmane Dembélé, peu en vue ces derniers matchs en dépit d’un penalty obtenu contre la Pologne, sera sacrifié contre la Belgique. Bradley Barcola, qui a eu droit à ses premières minutes en Bleu en tant que titulaire contre les Polonais, sera sur le banc face aux Diables Rouges.

La compo attendue des Bleus face à la Belgique

Maignan - Koundé, Upamecano, Saliba, T. Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Griezmann - M. Thuram, Mbappé