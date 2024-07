Les craintes de Mbappé avant France – Belgique

Kylian Mbappé a fait part de ses craintes dimanche à 24 heures du choc entre l’Equipe de France et la Belgique.

L’Equipe de France affronte lundi, la Belgique à l’occasion des 8es de finale de l’Euro 2024. En prélude de cette rencontre, Kylian Mbappé était présent en conférence de presse, ce dimanche. Face à la presse, le capitaine des Bleus a exposé ses craintes en vue du choc contre les Diables Rouges.

Les appréhensions de Kylian Mbappé avant France - Belgique

Après une phase de poules un peu laborieuse, l’Equipe de France retrouve les 8es de finale de l’Euro. Les Bleus vont essayer d’entamer véritablement leur marche vers le titre face à la Belgique, lundi. Et pour cela, il faudrait bien avoir sur le terrain, un grand Kylian Mbappé, diminué par sa fracture du nez lors du dernier match contre la Pologne. Une blessure qui oblige d’ailleurs le Bondynois à faire attention aux duels physiques même s’il ne compte pas se focaliser sur cela.

« Quand tu joues avec le nez cassé et que tu ne te fais pas opérer, tu deviens une cible. Je ne pense pas que Lewandowski ait fait exprès. La réaction était instinctive. Beaucoup d'enfants regardent les matchs, il faudra essayer de se contrôler à l'avenir. Je savais dans quoi je m'embarquais. Ce n'est pas une situation nouvelle. Je peux recevoir des coups, je suis prêt à tout donné pour ce maillot. Si on me touche le nez pour aller en quart, ça me va. Mon nez est déjà cassé », déclare le nouvel attaquant du Real Madrid.

Mbappé met la pression à ses coéquipiers

Si Kylian Mbappé se sent mieux physiquement malgré son masque, le capitaine des Bleus et ses coéquipiers devront retrouver leur efficacité devant les buts. Les hommes de Didier Deschamps n’ont toujours pas convaincu sur le plan offensif depuis le début de la compétition. Et Kylian Mbappé s’attend à une meilleure prestation face à la Belgique.

« C'est une nouvelle compétition. On est obligé de montrer notre meilleur visage sinon on rentre à la maison. On est prêt, on sait dans quoi on s'embarque. Tout le groupe est capable de relever le défi ». confie-t-il avant de donner son avis sur les Diables Rouges, meilleurs ennemis des Bleus. « Contre la Slovaquie, c'était un premier match de poule, on n'a pas battu les Pays-Bas, ni la Pologne. C'est une bonne équipe, qui a perdu des joueurs importants. Des jeunes joueurs ont faim, c'est toujours une menace. On est très impatients de jouer ce match. On ne va pas commencer le match à 1-0 », ajoute Mbappé.