La compo de la France face à la Pologne : Deschamps a réservé plusieurs surprises

Didier Deschamps, sélectionneur de l’Equipe de France, a réservé d’énormes surprises dans sa composition contre la Pologne.

Les Bleus sont aux prises avec les Polonais, ce mardi 25 juin 2024 (18 heures) pour le compte du match de la troisième et dernière journée de la phase de groupes de l’Euro 2024 en Allemagne. Pour ce duel au cours duquel une victoire est impérative pour l’Equipe de France pour prétendre terminer à la tête du groupe D, Didier Deschamps procèdera à des changements dans son onze de départ.

Déjà qualifiée, la France veut finir leader

Sans encore mettre les pieds sur le terrain, les Français ont validé leur billet depuis lundi soir, pour les huitièmes de finale de l’Euro 2024. Avec quatre points au compteur, l’Equipe de France s’est assurée de disputer le tour suivant de la compétition après les contreperformances de l’Albanie et de la Croatie respectivement contre l’Espagne (0-1) et l’Italie (1-1). Des résultats qui éliminaient les deux premières nations susmentionnées, donnant ainsi le ticket aux Bleus.

Deuxièmes de la poule D avec 4 points à égalité des Pays-Bas, qui occupent la première place, les Bleus envisagent de gagner et espérer que les Pays-Bas ne gagnent pas ou gagner et que les Pays-Bas gagnent sur un plus faible écart, ou encore faire match nul et que les Pays-Bas le fassent aussi en marquant deux buts de moins au minimum.

Légère modification en défense

Contrairement aux deux premières sorties des Bleus, Didier Deschamps pourrait revoir sa ligne défensive qui était inchangée. Alors que Koundé, Saliba, Upamecano et Théo Hernandez faisaient le mur devant Mike Maignan, un léger changement surviendrait ce soir face aux Polonais. Le défenseur d’Arsenal pourrait céder sa place à son compatriote de Liverpool FC, Ibrahima Konaté, dans le onze de départ, ce lundi soir.

Le milieu de terrain serait confié à Aurélien Tchouaméni, Adrien Rabiot et le vétéran N’Golo Kanté, qui a été élu homme du match pour les deux sorties des Bleus à cet Euro 2024.

L’attaque modifiée, Barcola enfin

Didier Deschamps va modifier son schéma utilisé lors de la récente journée contre les Pays –Bas. Cette fois-ci, le technicien français évoluera en 4-3-3 avec le retour de son capitaine, Kylian Mbappé, qui avait cruellement manqué aux Bleus lors du match contre les Bataves (0-0). Beaucoup plus rétabli de sa fracture du nez et apte à rejouer, la nouvelle recrue du Real Madrid est attendue avec son masque contre Lewandowski et ses partenaires.

Titulaire au cours des deux premiers matchs de l’Equipe de France, Antoine Griezmann devrait démarrer cette troisième journée sur le banc. De son côté, Bradley Barcola, qui n'a encore disputé aucune minute dans ce tournoi, a la confiance du sélectionneur des Bleus. Si le vice-capitaine des Bleus devrait être ménagé par le sélectionneur français, Deschamps alignera Bradley Barcola, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé en attaque. Marcus Thuram est en effet écarté pour son efficacité à concrétiser les occasions.

La compo attendue des Bleus face aux Pays-Bas

Maignan - Koundé, Upamecano, Konaté, T. Hernandez - Kanté, Tchouaméni, Rabiot - Barcola, Dembélé, Mbappé