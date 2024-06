Autriche – France : Une victoire et des bobos pour les Bleus (0-1)

L’Autriche et la France étaient aux prises lundi lors de la première journée de l’Euro 2024. Score final, 0-1.

L’Equipe de France affrontait l’Autriche lundi soir pour le deuxième match du groupe D à l’Euro 2024. Face à une équipe autrichienne joueuse et très entreprenante, les Bleus ont dû se contenter d’un CSC provoqué par Kylian Mbappé pour empocher les trois points de la partie.

La France prend les devants

Les Autrichiens affichaient leurs intentions d’entrée avec une première incursion dans la surface française dès le coup d’envoi. Vigilant, Mike Maignan empêchait Marcel Sabitzer de trouver Mwene en s’accaparant du ballon (1e). Les Bleus confisquaient ensuite et amorçaient des offensives sur le camp adverse mais se heurtaient à chaque fois à une bonne défense autrichienne. La meilleure occasion française venait, sans surprise, des pieds de Kylian Mbappé mais la frappe du Bondynois, bien lancé par Théo Hernandez, était déviée en corner par Pentz (9e). La défense de l’Autriche faisait s’érigeait toujours en bourreau pour les Bleus qui insistaient pourtant dans leur moitié de terrain.

Les hommes de Ralf Rangnick faisaient ensuite passer une grosse frayeur dans le camp des Bleus. Servi malicieusement par Marcel Sabitzer, Baumgartner se retrouvait seul face à Mike Maignan mais le gardien français avait le réflexe juste pour détourner son piqué en corner (36e). Après une baisse de régime, Kylian Mbappé forçait ensuite la décision en étant à l’origine du CSC de Wober qui détournait son centre dans ses propres buts (0-1, 38e). C’est sur ce score s’achevait ce premier acte.

L’Autriche insiste, les Bleus résistent

Au retour des vestiaires, c’est encore l’Autriche qui lançait les hostilités avec Posch qui envoyait sa frappe au-dessus des cages de Maignan (49e). Kylian Mbappé se présentait ensuite seul face à Pentz après avoir pris de vitesse la défense mais le capitaine des Bleus ouvrait un peu trop son pied et manquait le cadre (54e). La France reculait et les Autrichiens en profitaient pour mettre le danger sur les buts de Maignan. Les Bleus manquaient toujours d’efficacité devant avec Ousmane Dembélé qui loupait également le cadre sur sa tentative (65e).

C’est Pentz qui frustrait ensuite Marcus Thuram en repoussant sa frappe en pivot (68e). Et quand ce n’était pas le gardien autrichien sur sa trajectoire, Thuram ne trouvait pas le cadre comme sur sa frappe de la 72e qui s’envolait dans les airs. Toujours à la conclusion, l’attaquant de l’Inter Milan butait encore une fois sur Pentz après une passe en retrait d’Eduardo Camavinga (82e). La fin de match sera tendue pour les Bleus qui perdaient Mbappé et Griezmann sur blessure. La France conservait quand même le score jusqu’au coup de sifflet final et rejoignent les Pays-Bas à la tête du groupe D.