France - Belgique : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Après un premier tour cahin-caha, la France se mesure à la Belgique en 8es de finale de l’Euro. Le faux-pas est interdit aux Bleus.

Décevante mais invaincue à l’occasion de la phase de poule de l’Euro, l’équipe de France a le devoir de monter en régime avec l’entame des tours à élimination directe. Ca ne sera pas une tâche aisée, avec un client qui se dresse face à elle dès le stade des 8es. Les Bleus vont se mesurer leur rival ancestral, la Belgique.

La France enfin lancée ?

Les Tricolores et les Diables Rouges n’ont pas été capables de terminer en tête de leur poules respectives. Et c’est pourquoi ils sont appelés à s’affronter dès les huitièmes, ce lundi du côté de Dusseldorf. Chaque camp n’imagine pas une seconde devoir s’arrêter aussi tôt dans l’épreuve et c’est pourquoi la bataille s’annonce très disputée.

Avec l’espoir de surprendre son opposant, Didier Deschamps va procéder à un changement tactique. Même s’il ne l’a pas voulu l’avouer, le sélectionneur devrait opter pour un 4-4-2 en losange plus compact que les schémas précédents. Un dispositif dont Ousmane Dembélé va en faire les frais, mais qui est censé par ailleurs mettre les autres attaquants dans les meilleures conditions.

Kylian Mbappé évoluera au côté de Marcus Thuram. Le Bondynois n’a pas encore marqué dans le jeu dans cette compétition. Il est déterminé à retrouver ses bonnes habitudes, même s’il n’en fait pas une fixation. L’essentiel est que l’équipe gagne et évite, accessoirement, l’humiliation subie il y a trois ans. Même si l’échec face à la Suisse « fait partie du passé », comme l’a si bien souligné DD.

Getty

La Belgique s’avance sans crainte

Les Belges, aussi, s’étaient fait sortir dès les 8es lors du dernier Euro. De Bruyne et consorts sont en quête de rachat. Leur premier tour n’invite pas vraiment à l’optimisme, mais c’est peut-être le cas de figure idéal pour évoluer sans calcul et se lâcher définitivement. Pour une fois, les protégés de Tedesco ne partent pas favoris et ils ne sont pas mécontents de se débarrasser de ce statut embarrassant.

La dernière fois que la Belgique a dominé la France c’était en amical en 2015. Et en match officiel, elle n’a plus réussi à battre les Bleus depuis septembre 1981. L’importance du défi est donc énorme pour Lukaku et sa bande. Mais cela ne rendra l’exploit que plus beau. Une raison de plus pour les Tricolores de se méfier et ne pas prendre de haut leurs rivaux régionaux.

Horaire et lieu du match

Lundi 1er juillet 2024

France – Belgique

Stade : Merkur Spiel-Arena (Dusseldorf)

A 18, heure française

Les compos probables de France - Belgique

France : Maignan ; T. Hernandez, Koundé, Upamecano, Saliba ; Rabiot, Tchouaméni, Kanté ; Griezmann – Mbappé, Thuram.

Belgique : Casteels; Castagne, Faes, Vertonghen, Theate; Tielemans, Onana; Doku, De Bruyne, Carrasco; Lukaku.

Sur quelle chaine suivre le match France - Belgique ?

La rencontre entre la France et la Belgique sera à suivre ce lundi à partir de 18h sur la chaine beIN Sports 1 et aussi sur TF1. Il vous sera aussi possible de visionner le match en streaming via la plateforme dédiée du groupe, beIN Connect ou le service TF1+.

Parmi les chaines étrangères qui diffusent le match en clair il y a la ZDF allemande, elle est disponible sans le moindre abonnement.