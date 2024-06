France – Pologne : Les Bleus accrochés malgré Mbappé (1-1)

L’Equipe de France et la Pologne s’affrontaient, ce mardi, à l’occasion de la troisième journée de l’Euro 2024. Score final, 1-1.

C’est terminé pour les matchs de la phase de groupes dans la poule D. Les Bleus affrontaient les Polonais au Signal Iduna Park de Dortmund cette soirée pour le compte de la troisième et dernière journée de la phase de poules. Déjà qualifiée pour les huitièmes de finale, la France a terminé la phase par un nul contre la Pologne.

Les Bleus à l’attaque mais manquent de réalisme

Favoris devant les Polonais, les Bleus ont prouvé sur le terrain du Borussia Dortmund face à Robert Lewandowski et ses partenaires malgré un chaud soleil qui dicte sa loi. La première alerte vient du côté des Bleus. Ousmane Dembélé accélère côté droit et adresse un centre fort vers le deuxième poteau. Le ballon passe devant tout le monde et arrive dans les pieds de Hernandez, qui tente de tromper le portier adverse d'une frappe en force (12e). Mais Skorupski se couche bien et repousse le danger. Première grosse occasion pour les hommes de Didier Deschamps.

Sept minutes plus tard, Dembélé a échoué face à Skorupski. Après un ballon récupéré très haut, Kanté percute plein axe et sert l'ailier parisien dans une position et un timing idéaux, sur la droite de la surface adverse. Malheureusement, l’ancien du Barça manque son duel face au portier polonais, auteur d'une bonne sortie (19e). Robert Lewandowski a mis en difficulté Maignan. Sur un long centre de Zalewski, l’attaquant barcelonais est absolument tout seul au deuxième poteau, en position idéale. Heureusement pour les Bleus, la tête piquée du buteur polonais manque le cadre du portier français (34e).

Mbappé n'a pas pu sauver les Bleus du piège polonais

Revenu après dans l’équipe après sa fracture du nez, Kylian Mbappé a manqué deux grosses occasions qui auraient pu changer le coup de la rencontre. Vu sur le côté gauche, l'attaquant français prend de vitesse la défense adverse et se retrouve en un contre un contre Skorupski (42e). Mais le portier polonais couvre bien son premier poteau et a le dernier mot devant la nouvelle recrue madrilène. Deux minutes après, Skorupski s'impose encore devant Mbappé, qui avait faussé compagnie à la défense polonaise sur le côté gauche. Le capitaine des Bleus, certes dans un angle fermé, a pourtant eu le temps d'ajuster sa tentative face au portier adverse. Score à la pause : 0-0.

Au retour des vestiaires, le capitaine français échoue encore deux fois contre Skorupski (49e et 50e).

Très actif sur le côté droit, Ousmane Dembélé, sur une situation de semi-transition, finit au sol après une intervention non maîtrisée de Kiwior. Pénalty pour les Bleus. Sans trembler, Kylian Mbappé prend Skorupski à contre-pied parfait et ouvre le score pour les Bleus (1-0, 56e), marquant ainsi son premier but à l'Euro. Upamecano a commis une faute sur Swiderski, qui s’est écroulé dans la surface tricolore. Après consultation de la VAR, l’arbitre signale le pénalty. Un tir de Lewandowski arrêté par Maignan. Mais le portier français avait bougé de la ligne avant le tir de Lewy. Après le deuxième tir, le joueur du Barça trouve le petit filet gauche de Maignan, encore parti du bon côté. L'attaquant égalise pour la Pologne (1-1, 79e) et marque ainsi son premier but avec sa sélection depuis le mois de novembre.

Le score est resté tel (1-1) jusqu’au coup de sifflet final. La France termine 2e du groupe avec 5 points derrière l’Autriche.

Les Pays-Bas trébuchent

Dans l’autre rencontre du groupe D, les Pays-Bas ont été surpris par les Autrichiens. Menés à la pause depuis la 6e minute grâce à un but contre son camp de Malen, les Oranje ont égalisé par le biais de Gakpo (47e, 1-1) au retour des vestiaires. Mais les Garçons ont doublé la mise grâce à Romano Schmid (59e, 1-2). Alors que Memphis Depay remet les pendules à l’heure (2-2, 75e), Marcel Sabitzer corse l’addition pour les Autrichiens (2-3, 80e). Le score est resté ainsi jusqu’au coup de sifflet final. Avec cette défaite, les Pays-Bas terminent à la troisième place du groupe D avec 4 points derrière la France (2e, 5 points) et l’Autriche (1ère, 6 points).