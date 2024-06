Euro 2024 : Comment les Bleus peuvent se qualifier en 8es dès ce lundi soir sans jouer

Sans fouler la pelouse pour son dernier match de la phase de poules, l’Equipe de France peut se qualifier pour les huitièmes de finale.

L’Equipe de France jouera contre la Pologne ce mardi son dernier match de la phase de groupes à l’Euro 2024. Mais à la veille de ce dernier choc, les Bleus pourraient déjà sceller leur qualification pour les huitièmes de finale sans avoir joué. Comment cela est-il possible ? Les détails ci-dessous.

Les scénarios qui qualifient les Bleus en 8es de finale

Après une victoire difficile contre l’Autriche (0-1) d’entrée, l’Equipe de France a été accrochée par les Pays-Bas (0-0) lors de la deuxième journée. Ce qui fait positionner les Bleus à la deuxième place du groupe D avec 4 points à égalité des Oranje (1ers). Mais ils ne sont pas encore qualifiés pour le tour suivant de la compétition. Trois scénarios pourraient qualifier les hommes de Deschamps pour les huitièmes de finale, mardi, face à la Pologne.

(C)Getty images

Les Bleus pourront se qualifier mardi s’ils ne perdent pas contre la Pologne soit s’ils perdent et l'Autriche ne bat pas les Pays-Bas ou encore s’ils perdent et les Pays-Bas perdent sur un plus grand écart. Pour envisager terminer à la tête du groupe D, l’Equipe de France devrait gagner et espérer que les Pays-Bas ne gagnent pas ou gagner et que les Pays-Bas gagnent sur un plus faible écart, ou encore faire match nul et que les Pays-Bas le fassent aussi en marquant deux buts de moins au minimum.

Comment les Bleus peuvent se qualifier ce lundi soir ?

En attendant ces scénarios de qualifications espérés pour ce mardi, les finalistes de la dernière Coupe du monde pourraient déjà jubiler dès ce lundi soir bien qu’ils ne jouent pas. Ce lundi soir, les deux dernières rencontres du groupe B ont lieu, notamment entre l’Albanie et l’Espagne puis entre la Croatie et l’Italie, championne en titre.

Getty

A l’issue de ces deux chocs, les Bleus pourraient être fixés sur leur sort. En effet, si la Croatie (4e, 1 point) et l’Albanie (3e, 1 point) n’arrivent pas à s’imposer contre leurs adversaires, le troisième de ce groupe B totaliserait seulement deux points en cas de match nul. Ce qui qualifierait d’office la France qui sera assurée de figurer au moins parmi les quatre meilleurs troisièmes de groupes avec quatre points, devant le troisième des groupes A et B, quel que soit le résultat de son dernier match contre la Pologne, ce mardi.