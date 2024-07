Euro 2024, la Belgique dépose les armes avant le coup d’envoi contre la France

Les Diables Rouges se sont rendus à quelques heures du coup d’envoi contre l’Equipe de France en 8es de finale de l’Euro 2024.

Les Bleus et les Diables Rouges ont une fois encore rendez-vous avec l’histoire. L’Equipe de France et son homologue de la Belgique s’affrontent, ce lundi 1er juillet 2024 (18 heures) à l’Esprit Arena de Düsseldorf pour le compte des huitièmes de finale de l’Euro 2024, qui se déroule en Allemagne. Une retrouvaille, qui s’annonce infernale.

Les Bleus déterminés avant les Diables Rouges

Après 2018 en Coupe du monde et 2021 en Ligue des Nations, l’Equipe de France et la Belgique se retrouvent une fois de plus dans une compétition d’envergure. Les deux équipes se défient ce lundi (18 heures) pour une place en quarts de finale de l’Euro 2024. Alors que les Bleus n’ont pas convaincu depuis le début du tournoi malgré la qualification, Kylian Mbappé estime que ce match à élimination directe sera colossal avec comme objectif la gagne.

Instagram/ Equipe de France de Football

« C'est une nouvelle compétition. On est obligés de montrer notre meilleur visage sinon on rentre à la maison. On est prêts, on sait dans quoi on s'embarque. Tout le groupe est capable de relever le défi. Contre l’Autriche, c'était un premier match de poule, on n'a pas battu les Pays-Bas, ni la Pologne. C'est une bonne équipe, qui a perdu des joueurs importants. Des jeunes joueurs ont faim, c'est toujours une menace. On est très impatients de jouer ce match. On ne va pas commencer le match à 1-0 », a déclaré le Bondynois en conférence de presse, dimanche.

L'article continue ci-dessous

La Belgique méfiante avant la France

Battus par les Bleus à deux reprises (2018 et 2021 en demi-finales), les Diables Rouges se considèrent comme un outsider avant le choc de ce lundi soir. Le sélectionneur de la Belgique et son capitaine Kévin De Bruyne voient plusieurs qualités en Mbappé et ses partenaires. D’ailleurs, le sélectionneur des Diables Rouges s’est penché sur le système 4-4-2 que pourrait utiliser Deschamps.

Getty Images

« Nous savons que la dernière fois qu’ils ont joué avec ce système, c’était en 2021. C’est plutôt bon signe pour nous qu’une équipe veuille s’adapter à ce que nous proposons. Cela veut dire que ce que nous faisons n’est pas si mauvais. Mais il peut aussi s’agir pour eux de procéder à des ajustements tactiques qui ont à voir avec leur façon de jouer. Indépendamment de qui jouera et de quel système sera privilégié, je pense que nous sommes tous d’accord pour dire que cette équipe de France a beaucoup de qualité. Dans ce genre de match, il faut s’adapter rapidement et être conscient de plus de choses. Il ne peut y avoir qu’un seul plan, ce serait trop facile, nous avons besoin d’en avoir plusieurs, nous avons besoin d’une grande capacité d’adaptation », a expliqué Domenico Tedesco.

Getty

« Il y a beaucoup de qualités chez les Français. Ils peuvent sans doute faire deux onze de base… peut-être quatre même. Pour battre la France, on doit jouer très, très bien. Peut-être que la France doit être un peu moins. Et on doit également prendre nos occasions. Tu ne vas pas avoir dix opportunités contre eux. Celles que tu reçois, tu dois marquer. On a eu des occasions dans les trois matches, mais on n’a pas été efficace jusqu’ici. Kylian Mbappé est incroyable. Il peut changer un match en une seconde grâce à sa vitesse. Il marque beaucoup de buts, il est toujours dangereux. La qualité est là, chez lui et chez d’autres joueurs », reconnaît pour sa part Kevin de Bruyne.