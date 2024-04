La belle carte à jouer du PSG pour Rashford

Marcus Rashford fait partie des joueurs que Man Utd pourrait être prêt à vendre cet été afin d'augmenter un budget de transfert limité.

United est décrit comme gardant un "esprit ouvert" en ce qui concerne les ventes, alors que l'ère de Sir Jim Ratcliffe et d'INEOS commence pour de bon. Le Daily Telegraph explique que les agents et les clubs rivaux pensent que les offres pour les joueurs seront jugées individuellement. Personne, à l'exception de Rasmus Hojlund, Alejandro Garnacho et Kobbie Mainoo, n'est censé être exclu de la table. Bien qu'il n'y ait aucune intention de se débarrasser activement de joueurs comme Rashford, une offre "crédible" recevrait une "véritable considération", en particulier s'il indiquait sa volonté de relever un nouveau défi ailleurs.

On pense que Manchester United donne la priorité à un attaquant, un milieu de terrain central et un défenseur central droit lors de la fenêtre de transfert de l'été. Mais une non-qualification pour la Ligue des champions la saison prochaine aura des répercussions sur le budget. Si le club termine en dessous de la septième place de la Premier League et ne se qualifie pas pour une quelconque compétition européenne, le Telegraph note que le club serait poussé vers une politique de "vendre pour acheter" en matière de recrutement. Le fait de ne pas se contrôler activement pourrait entraîner des problèmes plus tard avec les règles de profit et de durabilité de la Premier League.

Une offre crédible attendue

L'absence de Ligue des champions en 2024/25 entraînera une baisse de salaire de 25 % pour les joueurs de United, comme le prévoient leurs contrats. Cela permettra au moins de compenser la baisse des recettes.

Une place parmi les quatre premiers de Premier League et une qualification pour la Ligue des champions sont mathématiquement hors de question pour Erik ten Hag et son équipe. Ils sont actuellement sixièmes, avec un point d'avance sur Newcastle et cinq sur West Ham. Une place dans les six premiers - ou une victoire en finale de la FA Cup le mois prochain - équivaudrait à une qualification pour l'Europa League. S'ils terminent septièmes et ne remportent pas la FA Cup, ils se qualifieront pour l'Europa Conference League. Une huitième place ou une place inférieure, ce qui semble peu probable aujourd'hui, pourrait signifier une absence totale de l'Europe.