L’OL dans le dur après le transfert de Lucas Perri

L’Olympique Lyonnais a de quoi s’inquiéter après le recrutement de Lucas Perri en provenance de Botafogo.

Alors qu’il a réussi à s’offrir le gardien de but brésilien, Lucas Perri, lors du dernier mercato hivernal en provenance de Botafogo, l’Olympique Lyonnais pourrait avoir de soucis. Club formateur du gardien, Sao Paulo estime que la transaction a été « sous-évaluée » et entend de poursuivre Botafogo, également détenu par John Textor (président de l’OL et Botafogo) devant la Fifa.

Lucas Perri n’est pas vendu à sa juste valeur

« L’Olympique Lyonnais est heureux d’annoncer les arrivées, en provenance de Botafogo, du gardien de but Lucas Perri et du défenseur central Adryelson pour un montant, respectivement, de 3,250 M€ et 3,580 M€ auquel pourra s’ajouter un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert. Appelés pour la première fois en sélection brésilienne cette saison, les deux joueurs internationaux se sont engagés avec l’Olympique Lyonnais jusqu’au 30 juin 2028 », indiquait l’OL dans un communiqué le 5 janvier dernier.

L'article continue ci-dessous

Mais selon les informations d’UOL, São Paulo FC, le club formateur de Lucas Perri, estime que son ancien gardien mérite plus que ce prix. Le club envisage de poursuivre Botafogo devant la FIFA pour ce que le club considère comme une négociation sous-évaluée concernant la vente de Lucas Perri à Lyon.

Vitor Silva/Botafogo

L’affaire va se régler à la FIFA

Si São Paulo comprend que les négociations entre l’OL et Botafogo, qui ont John Textor comme propriétaire, ont été sous-évaluées, le club brésilien ne veut pas en rester là. Les Tricolores qui ont droit à 18,3 % du montant, veut saisir la FIFA pour que l’affaire soit réglée. Alors que l’OL évoquait que le transfert lui avait coûté 3,25 millions d’euros, l’UOL indique que le joueur avait été vendu à 10 millions d'euros soit 54 millions de R$.

Getty Images

Si Sao Paulo détenait 15% des droits économiques, la formation avait droit à 3,3% de plus en tant que club formateur. Le média indique que Botafogo n’a toujours pas payé la somme due et que Sao Paulo va poursuivre le club en justice.