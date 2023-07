L’entraineur de Gremio charge Luis Suarez

Le coach de l’équipe brésilienne de Gremio estime que Luis Suarez est devenu un problème pour sa formation.

Renato Gaucho, le coach de la formation brésilienne de Gremio, ne compte plus trop sur Luis Suarez. Selon lui, « El Pistolero » ne pense désormais qu’à retrouver son ami Lionel Messi à l’Inter Miami.

Suarez pressé de retrouver Messi

Le club de MLS souhaite réunir l'attaquant uruguayen et son ancien coéquipier à Barcelone, Lionel Messi, après avoir bouclé l'arrivée de l'Argentin ce mois-ci. L'entraîneur admet que Suarez souhaite rejoindre les États-Unis, mais Gremio est réticent à le laisser partir et la situation est devenue problématique.

"Suarez est désormais un problème entre les mains du président. Ils échangent des idées. En tant qu'entraîneur, je dois me concentrer sur la direction de l'équipe", a déclaré l'entraîneur lors d'une conférence de presse. "Cela ressemble à un feuilleton mexicain qui devrait se terminer maintenant. Jusqu'au 2 août, je suis tranquille, puis nous verrons comment nous continuerons".

Il a ajouté : "Bien sûr, nous voulons que Suarez reste. Je ne peux pas me porter garant pour lui. Je sais ce qu'il pense et ce que le club pense. Pour l'instant, il a parlé avec le conseil d'administration et le président".

Suarez, 36 ans, a passé six ans aux côtés de Messi à Barcelone et a remporté la Ligue des champions ainsi que quatre titres de Liga. S'il rejoint l'Inter Miami cet été, il fera également équipe avec ses anciens coéquipiers du Barça, Sergio Busquets et Jordi Alba, dans le club de Floride.

L'international uruguayen espère que son avenir sera réglé pour qu’il puisse rallier Miami.