L’arrivée de l’OM contraint Villarreal à prendre d’improbables décisions

Avant le match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa, jeudi, Villarreal prend ses mesures contre les supporters de l’OM.

Ce jeudi, l’Olympique de Marseille sera en déplacement à l'Estadio de la Cerámica dans le cadre du match retour des huitièmes de finale de la Ligue Europa. Les Phocéens avaient gagné (4-0) à Marseille. Mais avant ce choc, le club espagnol a pris quelques mesures de sécurité.

Villarreal ferme plusieurs centres d’éducation

Les autorités espagnoles ont classé le match retour des huitièmes de finale entre Villarreal et Marseille à haut risque. A en croire les informations de "El Chiringuito", les pouvoirs publics de la ville ont prévu la fermeture de plusieurs lieux d’éducation. Puisque la fin des cours coïncide avec l'heure d'arrivée prévue les 2000 supporteurs marseillais attendus à Villarreal.

Selon Marca, la mairie de Vila-Real a décidé de fermer, jeudi après-midi, plusieurs écoles qui sont aux alentours de l’Estadio de la Ceramica. En effet, les cours sont suspendus dans les écoles Fundación Flors, Virgen del Carmen et Sarthou Carreres. Aussi, les centres pour enfants, notamment Babisol, Kinder Park et Llavors seront fermés.

Marcelino a prévenu l’OM

En déplacement au Stade Benito Villamarín, dimanche soir, Villarreal s’est imposée devant le Real Betis (2-3) en marge de la 28e journée du championnat espagnol. Coach du Sous-marin Jaune, Marcelino, ancien coach de l’OM, a confié qu’il veut gagner le match retour de la Ligue Europa contre son ancien club, même si Villarreal devrait quitter la compétition malgré la victoire.

« Nous allons profiter de ce match, de cette troisième victoire consécutive en Liga. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment », avait lancé l’ancien coach du FC Séville en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer », avait-il ajouté.