Ligue Europa, Marcelino avertit l’Olympique de Marseille

Après sa défaite au match aller des 8es de finale de Ligue Europa, Marcelino prévient déjà l’OM pour le match retour.

L’Olympique de Marseille a étrillé Villarreal (4-0) jeudi dernier au Stade Orange Vélodrome en marge du match aller des huitièmes de finale de la Ligue Europa. L’accueil difficile que réservait Pablo Longoria à Marcelino a donc été une réalité pour le technicien espagnol, qui est déjà focus sur la manche retour.

Marcelino prévient l’OM

En déplacement au Stade Benito Villamarín, dimanche soir, Villarreal s’est imposée devant le Real Betis (2-3) pour le compte de la 28e journée du championnat espagnol. Coach du Sous-marin Jaune, Marcelino, ancien coach de l’OM, est focus sur le match retour de la Ligue Europa contre son ancien club. Le technicien de 58 ans veut gagner Marseille, même si Villarreal sortir de la compétition.

« Nous allons profiter de ce match, de cette troisième victoire consécutive en Liga. Nous devons rassembler notre courage pour le match de jeudi. Nous voulons donner au moins une victoire à nos supporters et nous ne voulons pas dire au revoir à cette compétition avec un mauvais sentiment », a lancé l’ancien coach du FC Séville en conférence de presse, avant de poursuivre.

« Nous devons gagner pour que nos supporters ressentent ce désir et disent au revoir avec une victoire, s’il le faut. Les joueurs montrent cette fierté et ce désir. Nous avons quatre jours pour récupérer et nous espérons que beaucoup de supporters viendront. Cela pourrait être le dernier match en Europe, mais nous devons essayer », a ajouté Marcelino.

Marseille ne rendrait pas la tâche facile aux Espagnols

En grande forme depuis la prise de fonction de Jean-Louis Gasset, l’Olympique de Marseille ne devrait pas permettre à Marcelino de réaliser son rêve de s’imposer à domicile, encore moins faire une probable remontada.

Auteurs de 18 buts marqués en cinq rencontres toutes remportées), les Marseillais tenteront d’atteindre les 20 buts lors du match retour contre la Villarreal. Les Phocéens n’ont encaissé que trois buts depuis que Gasset est arrivé sur le banc marseillais.