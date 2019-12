Koulibaly pour remplacer Thiago Silva au PSG ?

Kalidou Koulibaly, le défenseur sénégalais de Naples, émergerait comme le principal favori pour assurer la succession de Thiago Silva au PSG.

Après sept ans de bons et loyaux services, Thiago Silva se dirigerait vers la sortie à Paris. Le capitaine des champions de a un contrat qui expire à la fin de la saison, et jusque-là rien ne plaide en faveur d’une prolongation. Au contraire, tout indique que son chemin et celui du PSG vont bientôt se séparer.

À Paris, on aurait même déjà commencé à plancher sur le dossier de sa succession. Selon les révélations du Parisien ce samedi, la direction du club a identifié le joueur qu’elle voit comme étant le remplaçant idéal d’ « O Monstro ». Il s’agit de Kalidou Koulibaly (28 ans), l’excellent défenseur de . L’intérêt des Franciliens envers l’international sénégalais n’est pas nouveau, mais cette fois on serait enclins à le matérialiser par une approche concrète.

Koulibaly a l’embarras du choix pour la suite de sa carrière

L’opération qui consiste à faire revenir Koulibaly en France ne sera cependant pas facile à conclure. Parce que le joueur est sous contrat avec son club italien jusqu’en 2023 et avec une clause libératoire s’élevant à 150M€. Et aussi parce que d’autres grands clubs seraient également sur les rangs. Le et les deux Manchester apprécient beaucoup le vice-champion d’Afrique.

En tout état de cause, si transfert il y a il ne pourra certainement être effectif avant la fin de la saison. Même si le mercato de janvier offre la dernière possibilité de vendre Thiago Silva, il est peu probable qu’il y ait du mouvement en plein milieu de la saison. Et le défenseur brésilien, même s’il est libre d’opter pour le club de son choix dans quelques semaines, va assurément attendre le tout dernier moment pour se résigner à changer d’air.