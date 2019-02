Naples, Kalidou Koulibaly sort du silence pour son avenir

Le défenseur sénégalais est flatté par l'intérêt des plus grands clubs européens mais il n'exclut pas de rester à Naples la saison prochaine.

Manchester United est certes en grande forme, mais a montré ses limites face au PSG. C'est en défense notamment que les Red Devils pourraient s'améliorer, et selon la presse anglaise, ils seraient prêts à mettre 120 millions d'euros pour s'attacher les services de Kalidou Koulibaly. Dans une interview accordée à Raï Sport, le défenseur sénégalais s'est exprimé sur son avenir. Il a botté en touche et souhaite surtout se concentrer sur sa fin de saison avec Naples, sans pour autant écarter aucune possibilité.

"Mon avenir ? Je ne sais pas si je suis l’un des meilleurs défenseurs. J’essaie toujours de donner le meilleur. Depuis que je suis ici, j’essaie toujours de grandir avec le Napoli. J’ai beaucoup de motivation pour continuer et je veux le faire. Je suis heureux que de nombreuses équipes me suivent, mais je veux démontrer sur le terrain que je suis au plus haut niveau et je veux le montrer à l’avenir", a déclaré Kalidou Koulibaly.

L'article continue ci-dessous

Ancelotti confiant

Des rumeurs qui ne datent pas d'hier concernant l'avenir de l'international sénégalais, très courtisé depuis plusieurs années sur le marché des transferts : "Mon prix ? 100 millions ? C’est plaisant de savoir que beaucoup de clubs s’intéressent à moi. On verra de quoi l’avenir sera fait mais je veux gagner des titres avec le Napoli", avait indiqué le défenseur sénégalais dans une interview accordée au Canal Football Club le mois dernier.

Carlo Ancelotti, le 14 janvier dernier, avait assuré que Kalidou Koulibaly souhaite rester à Naples : "En Angleterre, ils écrivent que Koulibaly pourrait partir à cause du problème du racisme. Je ne le pense pas, Kalidou est heureux à Naples. Il est contrarié par ces évènements, comme tout le monde, mais ce n'est pas ça qui le fera partir. Il n'a jamais démontré l'envie de s'en aller. Il veut rester à Naples et en Italie, un pays qu'il aime beaucoup".

Arrivé en provenance de Genk en 2014, Kalidou Koulibaly est rapidement devenu un titulaire indiscutable à Naples. Devenu international sénégalais peu après son arrivée en Italie, le défenseur de 27 ans, né en France, est un véritable roc défensif et l'a démontré que ce soit en Serie A mais aussi lors de certaines grandes rencontres de Ligue des champions, face au Real Madrid et au PSG notamment.