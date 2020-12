Koeman revient sur l'interview de Messi

L'entraîneur néerlandais a comparu devant les médias avant le match contre Eibar et a expliqué la situation du natif de Rosario.

Ronald Koeman est apparu lors d'une conférence de presse pour analyser le match que le jouera demain contre . Cependant, l'entraîneur a été interrogé sur Messi et la raison de la prolongation de ses vacances. Koeman a réglé la controverse, en assurant que le footballeur souffre d'une gêne à la cheville, comme l'a annoncé le club dans un communiqué officiel. "Léo a eu une gêne à la cheville et c'est pourquoi il n'a pas pu s'entraîner ni être en mesure de jouer le match de demain. Et c'est pourquoi nous lui avons donné plus de jours de vacances. En principe, il revient après le match d'Eibar, notre médecin a a déclaré qu'une semaine sans entraînement lui suffirait pour se rétablir".

Comment pourrait-il en être autrement, Koeman a été interrogé sur l'entretien de Jordi Évole avec le natif de Rosario et l'entraîneur a étonnamment assuré qu'il n'avait pas pu le voir. "Je n'ai pas vu l'interview en direct mais aujourd'hui elle est parue dans la presse et je l'ai vue. Il me semble parfait qu'il fasse une interview pour connaître son opinion, comme tout autre joueur. Dans son cas j'ai toujours été calme et je ne serai pas plus calme parce qu'il a dit qu'il déciderait à la fin de la saison. Je ne peux pas influencer, ce que nous pouvons faire, c'est obtenir le meilleur de lui dans les matches et nous verrons ce qui peut arriver. J'apprécie ses paroles dans l'interview car c'est un joueur très important et pour tout le monde il aime quand ils parlent bien de lui-même. J'apprécie. Je suis toujours le même. J'essaie de faire avancer l'équipe, nous faisons des changements dans une année de transition et il est toujours un élément clé de l'équipe".

L'entraîneur néerlandais ne voulait pas non plus se demander si l'arrivée de Pochettino pouvait influencer le numéro 10 du Barça pour qu'il finisse par signer pour le PSG. "Je ne sais pas ni ne peux commenter car son nom apparaît dans la presse mais je ne sais pas si c'est vrai. On va faire face dans deux mois au PSG, ce n'est pas pour être calme ou inquiet maintenant. Messi je ne pense pas qu'il décidera de son avenir en fonction d'un entraîneur ou d'un pays. Ce sont des décisions qui doivent être prises en famille et je ne pense pas qu'un entraîneur puisse influencer son destin."

Ronald Koeman a encensé Pedri, qui est l'une des révélations cette saison dans l'équipe. "Ce que j'ai vu jusqu'ici de Pedri est un exemple de la façon dont quelqu'un doit évoquer la question d'être très bon à cet âge, de venir dans un club comme le Barça et de jouer. Personne ne pouvait sûrement s'y attendre. Moi en tant qu'entraîneur et mon staff technique nous l'aidons et lui donnons des opportunités et des conseils".

Koeman botte en touche pour le mercato

Le Néerlandais ne s'est pas inquiété de la pause et des quelques séances d'entraînement qu'il a fallu pour se préparer pour le prochain match. "Il y a trois séances d'entraînement et nous savions qu'en raison du problème de Covid, nous devions faire la première séance d'entraînement individuellement le 27. Parfois, une pause est une séance d'entraînement pour un joueur. Dans un calendrier aussi serré, vous devez laisser les joueurs se reposer et être avec sa famille et se déconnecter du football. Physiquement, ils sont à leur apogée et avec deux séances d'entraînement après trois ou quatre jours de fête, ce n'est pas un problème. Si c'était un problème, nous ne leur donnerions pas ces jours-là".

Concernant la perte de Messi, Koeman reconnaît que c'est un problème, mais que l'équipe doit s'en remettre. "Ne pas avoir Messi est toujours une perte importante en raison de sa qualité et de son efficacité, à cause de notre jeu en attaque, nous perdons un grand joueur, mais ce n'est pas un système pour lui, il fait partie d'un système, et nous avons suffisamment de joueurs qui peuvent jouer dans sa position et faire de même, et j'espère qu'ils obtiendront la même efficacité. "

Enfin, Koeman a été quelque peu insaisissable sur la question du marché des transferts, même s'il n'a rien exclu ni pour les arrivées ni concernant les départs. "L'enjeu est de se préparer et s'il y a quelque chose que l'on aime ou qu'un jeune joueur doit jouer quelques minutes pendant six mois dans une autre équipe, on parle d'abord avec le joueur, car à la fin, chaque joueur a la décision de savoir s'il veut y aller ou non. Nous donnons des conseils aux jeunes joueurs ou aux joueurs plus âgés qui, pour une raison quelconque, n'ont pas de temps de jeu".