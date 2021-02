Klopp révèle ce qu'il a dit à Alisson après sa soirée cauchemardesque contre Manchester City

Les erreurs du Brésilien se sont avérées coûteuses, les espoirs de titre des Reds s'étant pratiquement éteints avec une défaite à Anfield dimanche.

Jürgen Klopp a admis que les erreurs d'Alisson Becker avaient coûté cher à Liverpool dans leur affrontement face à Manchester City, mais a soutenu son gardien de but pour revenir plus fort après un après-midi de châtiment à Anfield. Alisson a commis une faute à deux reprises dimanche alors que Manchester City a enregistré une victoire 4-1 qui met fin à tout espoir des Reds de conserver leur titre de Premier League cette saison.

Dans un match serré, le mauvais dégagement du Brésilien a permis à Phil Foden de servir Ilkay Gundogan pour donner aux visiteurs une avance de 2-1, à 17 minutes de la fin. Et à peine trois minutes plus tard, il était de nouveau coupable, offrant le ballon à Bernardo Silva, qui a servi Raheem Sterling pour le troisième but de Manchester City. Foden lui-même a alourdi le score, son puissant tir incliné attrapant Alisson par surprise, pour condamner Liverpool à sa plus lourde défaite en championnat à domicile depuis octobre 2005.

S'exprimant lors de sa conférence de presse d'après-match, Klopp a déclaré avoir vu beaucoup de bonnes choses de son côté, mais ne pouvait que convenir que les moments décisifs provenaient des erreurs de son gardien de but. "Nous avons commis deux erreurs massives et [c'était] quasiment fini le match", a-t-il déclaré aux journalistes. "Dans un match où vous avez un si bon moment, ces deux buts ont tué le match. Tout le monde le sait. Alisson ? Je lui ai parlé il y a quelques secondes. Il est visiblement très déçu. Il était comme «pas aujourd'hui, pas aujourd'hui".

"Alisson va passer une mauvaise nuit et ça ira mieux demain"

"Je lui ai dit 'c’est le problème des erreurs, vous ne pouvez pas décider quand vous les faites, la seule chose que vous pouvez faire est d’en tirer des leçons'. C’est ce qu’il fera et il veillera à ce que cela ne lui arrive plus jamais. Ce soir, c'était décisif, mais ça va. Il nous a sauvé la vie, je ne sais pas à quelle fréquence, et c’est absolument un gardien de but de classe mondiale. Ce soir, certaines choses se sont un peu mal passées et nous devons le comprendre", a ajouté l'Allemand.

L'article continue ci-dessous

Interrogé spécifiquement sur ce qu’il avait dit à Alisson, Klopp a répondu: "Je lui ai dit : 'nous avons des tribunes, vous pouvez y tirer le ballon!' Écoutez, c’est une erreur, mais différentes choses se sont réunies. Nous n’avons pas proposé exactement les bonnes choses. En première mi-temps, Ali a joué un football exceptionnel et était très calme sur le ballon, le passait dans de petits espaces, exactement ce que nous voulions qu'il fasse. Puis, au début de la seconde période, il n’a pas fait ça. Il n’a pas vu les offres parce que nous ne les avons pas faites de la bonne manière, et puis le problème est qu’il ne tire pas le ballon loin des zones dangereuses. Il le sait. Je ne peux pas l’aider pendant la nuit. Nous avons tous des nuits comme celle-ci, et demain il sera de nouveau bien", a ajouté l'entraîneur des Reds.

Sur le match lui-même, Klopp était quelque peu optimiste, malgré le fait que son équipe soit maintenant à 10 points de City, qui a un match en moins. "Ce n’est pas le dernier match de la saison", a-t-il ajouté. "Il y a beaucoup de matchs à venir. Et si nous avions joué plus souvent que nous avons joué ce soir, nous ne serions pas à 10 ou 13 points de City. Ce n’est pas le pays des rêves ou quoi que ce soit, nous devons accepter la réalité et nous le faisons. Nous nous battrons pour obtenir des résultats. Nous l'avons fait ce soir et ne l'avons pas compris, à cause de nos propres fautes. C'est clair. Mais les bonnes choses que nous devrions garder".

"Ils ont un jour de congé mardi. Demain, nous avons l'entraînement et la récupération. Je préfère qu'on en reparle demain de la bonne manière. Nous avons donc un jour de congé avec le bon état d'esprit. Il y a des choses pires au monde que de perdre un match de football. C’est très important pour nous, cela ne fait aucun doute, mais je veux qu’ils comprennent et sachent que le football que nous avons joué ce soir, pendant de longues périodes de match, si nous avions joué ce football plus souvent, nous aurions plus de points. Nous en parlerons demain pour que tout le monde puisse se remettre", a conclu Klopp.