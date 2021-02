Liverpool - Klopp : "Une grande partie du match était excellente"

Alisson a commis deux erreurs grossières qui ont coûté le match à Liverpool, mais Jürgen Klopp a pris sa défense après la rencontre.

Le patron de Liverpool, Jurgen Klopp, a laissé entendre que le gardien de but Alisson avait peut-être eu froid aux pieds lorsqu'il a commis deux gaffes très médiatisées contre Manchester City à Anfield dimanche, tout en ajoutant qu'il était globalement satisfait des efforts de son équipe.

Le Brésilien s'est rendu coupable d'avoir donné deux fois le ballon à un joueur de City en position dangereuse, les deux erreurs ayant été impitoyablement sanctionnées par l'équipe de Pep Guardiola.

Tout d'abord, le dégagement raté du portier brésilien est tombé directement sur Phil Foden, qui a permis à Ilkay Gundogan d'inscrire un doublé après avoir raté un penalty.

Trois minutes plus tard, l'ancien gardien de but de la Roma offrait la possession du ballon à Bernardo Silva, qui lobait le dernier rempart des Reds pour trouver Raheem Sterling.

Malgré le score sans bavure, Klopp a défendu la performance de son équipe et a estimé qu'il n'y avait pas beaucoup de différence entre les Reds et City, qui ont simplement capitalisé sur des erreurs individuelles.

"Une grande partie du match a été excellente de notre côté, a-t-il déclaré à Sky Sports. Je vois dans vos yeux que vous voyez les choses différemment. J'ai beaucoup aimé. Première mi-temps, nous avons joué un très bon football. Deuxième mi-temps, City a légèrement modifié le système. Un peu d'adaptation et nous étions de nouveau dans le jeu, mais au début de la deuxième mi-temps, nous n'avons pas donné assez d'options pour jouer et nous avons donné le premier but.

"Nous leur avons donné trop d'opportunités. Ils ont marqué ce but, nous avons marqué l'égalisation. Nous avons encore été bons, mais nous avons ensuite commis deux énormes erreurs, c'est clair. A ce niveau, c'est difficile de prendre 3-1 et puis Foden avec une situation de génie pour le quatrième but.

"Si nous jouons au football comme nous l'avons fait pendant longtemps ce soir, alors nous gagnerons des matchs de football, à 100%."

Klopp a également reconnu que les erreurs d'Alisson s'étaient avérées coûteuses, avant de proposer une excuse inhabituelle pour son jeu de jambes défaillant. Le manager dit qu'il a parlé de la situation avec le gardien de but, même s'il reconnaît que ce n'était pas l'heure de gloire du Brésilien.

"Il est vrai aussi que nous ne lui avons pas donné beaucoup de ballons, surtout en première période. La deuxième, oui, il a juste mal joué le ballon, peut-être qu'il a eu froid aux pieds, ça paraît drôle mais je ne connais pas la situation", a déclaré Klopp.

"Il nous a sauvé la vie plusieurs fois, aucun doute là-dessus, ce soir il a fait des erreurs."