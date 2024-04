Kings World Cup, Samir Nasri réagit à sa participation

Retenu pour disputer la Kings World Cup, Samir Nasri vient de sortir de son mutisme pour évoquer sa participation.

L’ancien milieu de terrain international offensif français (41 capes, 5 buts) va retrouver les rectangles verts dans un peu plus d’un mois. Retraité depuis 2020, Samir Nasri, qui n’a jamais réussi à disputer une Coupe du monde avec les Bleus, est retenu pour disputer la Kings World Cup avec l’Equipe de France.

Samir Nsri dispute la Kings World Cup

Cette Coupe du monde initiée par Gerard Piqué sur l’idée de sa Kings League qu’il avait déjà lancée en Espagne, va réunir de nombreuses équipes au Mexique à partir du 26 mai jusqu’au 9 juin prochain. Sélectionneur de l’équipe de France, qui s’appellera Foot2Rue en hommage au célèbre dessin animé, AmineMaTue a annoncé officiellement le nom du premier joueur à disputer cette compétition : Samir Nasri.

« Et voici le premier joueur de l’équipe qui rejoint l’aventure King World Cup. Monsieur Samir Nasri ! Il est déterminé comme jamais on va vivre une aventure incroyable. C’est le frero, il sera là pour plein de choses avant le début de la compétition j’ai trop hâte », a indiqué Amine sur son compte officiel X (anciennement Twitter).

Samir Nasri répond à Amine et ses détracteurs

Via le même canal, l’ancien milieu offensif des Gunners d’Arsenal et de l’Olympique de Marseille a répondu au sélectionneur des Bleus pour l’occasion. Profitant de l’occasion, le consultant Canal+ envoie une pique à ses détracteurs.

« Let’s go mon frero après le match retour de Marseille, let’s go à Merano se préparer et faire une vraie prépa. Et à tous les haters, même avec des kilos, (je) suis meilleur que vous. Peace à tout le monde et let’s go mettre foot2rue sur le toit du monde », a indiqué Samir Nasri.