Samir Nasri va retrouver les terrains

Retiré des terrains depuis 2020, Samir Nasri va sortir de sa retraite très bientôt.

Samir Nasri ne joue plus au football depuis 2020. A la retraite depuis sa dernière expérience à Anderlecht, l’ancien international français est reconverti consultant sur Canal+. Toutefois, Nasri va faire son retour sur les terrains très bientôt.

Les regrets de Samir Nasri

Il y a quelques semaines, Samir Nasri révélait le plus grand regret de sa carrière. L’ancien milieu de terrain de l’OM était surtout déçu de n’avoir pas participé à une Coupe du Monde au cours de sa carrière. Nasri en veut d’ailleurs à Didier Deschamps pour cela. « Mon absence au Mondial 2014 ? Je trouve ça injuste. Je ne suis pas le seul responsable de ce qui s'est passé en Ukraine en barrage aller. J'étais mauvais, je le concède. Mais sur la saison 2014, de par ce que je réalise avec Man City, tous les jours, je dois aller au Brésil. Ça me reste en travers de la gorge, surtout que j'ai déjà raté la Coupe du Monde 2010 (sous Raymond Domenech, ndlr). Ce sont les deux plus grands regrets de ma carrière », déclarait-il au micro de Canal+.

Nasri va disputer la…Kings World Club

Cependant, Samir Nasri va faire son retour sur les terrains et disputer enfin un Mondial. L’ex-Tricolore rejoint en effet la…King World Cup. Il s’agit en effet d’une compétition qui va regrouper plusieurs stars du football et qui se jouera à sept contre sept. Initiative de Gérard Piqué à travers sa société Kosmos, ce tournoi se déroulera au Mexique du 26 au 9 juin prochain et sera même diffusé en direct sur Twitch. Samir Nasri rejoint en effet la ‘’Team France’’ dirigée par l’influenceur, AmineMaTue. Par ailleurs, la King World Cup regroupera d’autres stars comme Radamel Falcao, Iker Casillas ou encore Sergio Aguero.