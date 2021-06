Kimpembe donne son avis sur la rumeur Pogba au PSG

Le champion du monde approche de la dernière année de son contrat à Old Trafford, les discussions concernant son avenir continuent donc de faire rage.

Paul Pogba est le genre de joueur que "n'importe quel club serait heureux d'accueillir", admet Presnel Kimpembe, l'actuelle star du Paris Saint-Germain réagissant en disant que le milieu de terrain de Manchester United serait le bienvenue s'il désire le rejoindre au Parc des Princes. Les spéculations autour du milieu de terrain français, champion du monde 2018 ne sont pas nouvelles, avec une autre fenêtre de transfert qui devrait apporter de nouvelles rumeurs.

Paul Pogba entame la dernière année de son contrat à Old Trafford, ce qui alimente les discussions d'un départ du milieu de terrain, et un retour dans son pays natal pour l'international français de 28 ans a été évoqué. L'ancien joueur de la Juventus n'a toujours pas prolongé son contrat avec les Red Devils, et cela ne semble pas d'actualité, tant il a eu le désir de quitter Old Trafford ces dernières saisons, sans parvenir à ses fins.

Présent devant les médias, le défenseur du PSG, Presnel Kimpembe, qui dans une interview accordée à Infosport + en compagnie de Kingsley Coman avait déjà plaisanté avec Paul Pogba à propos d'un éventuel intérêt du PSG, a répondu aux journalistes qui lui ont demandé s'il avait discuté d'un transfert à Paris avait avec son compatriote : "Je n'en ai pas discuté avec lui. C'est un grand garçon, il n'a besoin de personne pour se décider. N'importe quel club serait heureux de l'accueillir. Cela ne dépend que de lui, de son agent et de son futur club."

Pogba, un leader naturel

L'article continue ci-dessous

Pour l'instant, les pensées de Paul Pogba sont tournées vers le présent et par conséquent vers la sélection nationale. Le milieu de terrain de Manchester United est pleinement concentré sur l'Euro 2020 et ses envies de réaliser un doublé avec les Bleus. Qui plus est, Paul Pogba a un rôle important à jouer dans les projets de Didier Deschamps dans la quête pour les champions du monde en titre de remporter l'Euro, cinq ans après avoir échoué en finale à domicile.

L'équipe de France regorge de talents de classe mondiale, mais Paul Pogba est un joueur très important sur et en dehors du terrain et ses coéquipiers se tourneront vers lui pour les mener à la victoire. Presnel Kimpembe a ajouté sur son charismatique compatriote : "Nous connaissons son talent de leader naturel. Quand nous devons parler, il ne va pas dire gouverner, il le fait naturellement. Il parle toujours au bon moment".

Paul Pogba est un leader technique mais aussi vocal en équipe de France. En 2018, ses discours durant les avant-match et les mi-temps avaient été dévoilé sur les réseaux sociaux, agrémentant encore plus son image de leader. Par le passé, le milieu de terrain de Manchester United a été capitaine des Bleus chez les jeunes. Et s'il ne porte pas le brassard en équipe de France, cela ne l'empêche pas d'être un leader et de contribuer au succès des Bleus.