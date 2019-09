Juventus, Sarri écarte un trio Cristiano Ronaldo-Dybala-Higuain pour le moment

L'entraîneur de la Juventus considère que ses joueurs ne sont pas prêts à colmater les espaces laissés par son trio de stars en attaque.

Maurizio Sarri cherche encore ses marques à la . L'Italien teste des dispositifs différents et des compositions différentes, mais n'a encore jamais aligné d'entrée de jeu son trio de stars en attaque. En conférence de presse, Maurizio Sarri a écarté la possibilité d'aligner dès le coup d'envoi son trio phare Cristiano Ronaldo-Gonzalo Higuain-Paulo Dybala pour le moment, notamment pour des raisons d'équilibre de son équipe.

"Jouer avec Cristiano Ronaldo, Higuain et Dybala tous ensemble ? C’est une suggestion intéressante, mais nous ne sommes pas encore prêts pour le niveau d’équilibre requis. Pour le moment, nous ne pouvions essayer cette solution que sur des bouts de matches. La condition physique de l’équipe progresse très bien, mais elle est également liée à la santé mentale. Je ne sais pas encore si je vais reposer quelqu'un, cela dépend de l'entraînement de cet après-midi", a analysé l'Italien.

"La C1 dépend d'un millier de facteurs"

Quart de finaliste de la dernière , la Juventus reste l'un des grands favoris à la victoire finale cette saison. Les Bianconeri courent après leur premier sacre sur la scène européenne depuis 1996. La Juventus a même fait venir Cristiano Ronaldo à l'été 2018 pour enrayer ce cycle infernal. Maurizio Sarri est conscient qu'un sacre en Ligue des champions se joue à peu de choses chaque année.

"Nous devons toujours pénétrer sur le terrain avec l’idée d’atteindre le but ultime, en sachant que dix autres équipes ont la même idée en tête. Mais bien que nous ayons une équipe solide, nous savons que la Ligue des champions dépend d’un millier de facteurs différents. C’est pourquoi je n’ai pas envie de fixer des objectifs concrets à l’heure actuelle, même s’il est clair que nous visons les sommets. La Ligue des champions est top pour tout le monde. Nous devons en faire l'expérience avec joie et non comme un poids. Je pense que les équipes anglaises sont les favorites pour gagner cette saison", a indiqué l'ancien de .

Maurizio Sarri se méfie du : "Nous avons un match très difficile contre une équipe solide. Nous ne pouvons pas penser à l'Inter. Demain, nous aurons un match très difficile contre un très gros adversaire. Le Bayer Leverkusen est l’équipe qui a eu le plus de possession de balle cette saison en . Elle est forte physiquement et dribble beaucoup. Ils m'ont surpris. Le degré de difficulté si élevé que penser plus loin serait une grave erreur".